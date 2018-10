İzciler Bayraklı'da buluştu

İzmir'de Bayraklı Belediyesi, tüm dünyada 60 yıldır telsiz yardımıyla bir araya gelen izcileri, Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti Bayraklı Şubesi üyeleri ile bir araya getirdi. 75. Yıl Mahallesi'nde kamp kuran izciler; Avusturya, Sırbistan, Arnavutluk, İtalya ve Almanya gibi Avrupa'da kamp yapan izcilerle telsiz aracılığıyla iletişime geçti.

Her sene dünyada 500 binden fazla izci ekim ayının 3. hafta sonunda “jamboree on the air” yani “izciler havada buluşuyor” etkinliğinde bir araya geliyor. Alaş Gençlik ve Spor Kulübü'ne bağlı 15 izci de, Ocakbaşı Mehmet Hacımusalar, Muhittin Cancan, yardımcı lider Nalan Aydemir ve Nihat Burak Hacımusalar önderliğinde Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti Bayraklı Şubesi bahçesinde bir araya gelerek kamp kurdu.

Kelime anlamı cümbüş, eğlence, kutlama, izci toplantısı anlamına gelen jamboree etkinliği için bir araya gelen izciler, ilk olarak gece konaklayacakları çadırları dayanışma içinde tek tek kurdu. İzciler törenle, Türk bayrağını göndere çekerek kamp açılışını gerçekleştirdi. Daha sonra TRAC Bayraklı Şubesi'nin bahçeye kurduğu seyyar telsiz istasyonu ile Avrupa'da Avusturya, Sırbistan, Arnavutluk, İtalya ve Almanya, Belçika ve uzak doğudan Japonya'da kamp kuran jota kampçıları ile telsiz sayesinde haberleşildi. Her yıl dünyanın her köşesinden izcilerin amatör radyoları sayesinde buluştuğu bir etkinlik olan Jota, 1958 yılında ilk “jamboree on the air” yapıldığından beri milyonlarca izci bu yolla tanışmış, Jota sırasında kurulan bağlantıların çoğu izci grupları arasında yıllarca sürdürülen mektup arkadaşlıklarına dönüşmüştü. Bu kapsamda Bayraklı'da bir araya gelen izciler, havanın kararmasıyla birlikte hep beraber kamp ateşi de yaktı. Ateş etrafında bir araya gelen izciler şarkılar söyledi, taklit yeteneklerini sergiledi. Geleneksel hale gelen ateş etrafında buluşmaya TRAC üyeleri de eşlik etti. İzciler geceyi kurdukları çadırda geçirerek etkinliği tamamladı.