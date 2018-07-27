İZELMAN Anaokulu kayıtları başladı

Yeni eğitim dönemine giren İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İZELMAN Anaokulları, okulların kapanması ile birlikte adeta baştan sona yenilenerek kayıtlı öğrenci ve yeni öğrencilerine kapılarını açtı. "Doğru eğitim" hedefiyle yola çıkan İZELMAN Anaokulları, 3-6 yaş arasındaki ç ;ocukları, okul öncesi programlarının yanı sıra sosyal etkinlik programları ile de destekleyerek özgüvenli ve kendilerini doğru ifade edebilen bireyler olarak yetişmesine öncülük ediyor. Büyükşehir’in bu okulları, sadece Belediye personeline değil tüm İzmirlilere hizmet veriyor.

Tecrübeli eğitim kadrosu ile Balçova, Evka-2, Evka-4, Gaziemir, Girne, Gürçeşme, Güzelyalı bölgelerinde hizmet veren okulların iç ve dış cephelerinin boyası-badanası yapılarak, çatıları ve tuvaletler onarıldı. Mutfakları yeni baştan düzenlenen okulların peyzajları yapılarak bah&cce dil;elere yeni oyuncaklar yerleştirildi.

Okul içerisinde öğrencilerin kullandıkları materyallerin de hepsinin değiştirildiğinin altını çizen İZELMAN Genel Müdürü Hüseyin Kırmızı okul öncesi eğitim alan çocukların, sonraki eğitim hayatına daha hazır olduğunu ve sosyal yaşamı erken öğrenerek kendilerine olan güveni keşfettiklerini söyledi.