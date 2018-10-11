İzmir Adliyesinde gaz seviyesi normale döndü

İzmir Adliyesi'nde yangın söndürme sisteminin periyodik bakımı sırasında meydana gelen gaz sızıntısı nedeniyle boşaltılan adliye binasına vatandaşların girişi yeniden başlatıldı. İtfaiye ve Afad ekiplerinin yaptığı gaz ölümünde, İzmir Adliyesindeki gaz seviyesinin normale döndüğü belirlendi. Saat 13.00 itibariyle vatandaşların ve adliye personelinin bina içerisine alınmasına yeniden başlandı.