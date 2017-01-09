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09 Ocak 2017 13:07

İzmir Adliyesinin adı ‘Fethi Sekin olsun’ önerisi

İzmir Adliyesinin adı ‘Fethi Sekin olsun’ önerisi

09 Ocak 2017 13:07

İzmir Adliyesindeki terör saldırısında kurşunu bitinceye kadar çatışan ve daha fazla kişinin ölmemesi için canını feda ederek şehit düşen kahraman polis Fethi Sekin için düzenlenen kampanyada vatandaşlar, İzmir Adliyesinin adının ‘İzmir Fethi Sekin Adliye Sarayı’ olarak değiştirilmesini istedi.
İzmir’deki bombalı terör saldırısında teröristlerle çatışan ve daha fazla katliamı önleyerek şehit düşen Fethi Sekin’in kahramanlığı vatandaşları harekete geçirdi. Sosyal medyada bir kampanya başlatan vatandaşlar, yetkililere çağrıda bulunarak İzmir Adliyesinin isminin ‘İzmir Fethi Sekin Adliye Sarayı’ olarak değiştirilmesini istedi. Sekin’in kahramanca şehit düştüğünü hatırlatan onlarca vatandaş, onlarca tweet atarak şehidin fotoğrafını sayfasında paylaştı. Ünlü futbolcu Necati Ateş de vatandaşlara destek olarak bir tweet attı. Ateş, “Belki haddime değil ama yazmak istedim. İzmir Adalet Sarayının adı bence Fethi Sekin Adalet Sarayı olarak değiştirilsin” dedi. Adalet Sarayının isminin değiştirilmesine yönelik ise şu ana kadar herhangi bir açıklama yapılmadı.
Aynı terör saldırısında, adliye görevlisi Musa Can da şehit düşmüş ve 9 kişi yaralanmıştı.



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