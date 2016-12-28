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28 Aralık 2016 15:08

İzmir Aliağa’da zincirleme kaza: 5 yaralı

İzmir Aliağa’da zincirleme kaza: 5 yaralı

28 Aralık 2016 15:08

İzmir’in Aliağa ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Kaza, İzmir-Çanakkale karayolu Küçük Sanayi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Biçerova Kavşağı yakınlarında meydana gelen kazada E.E.’nin 35 KBU 28 plakalı otomobilinin önüne çıkan tilkiye çarpması sonucu, aracının ön kaportası açıldı. Fren yapan otomobilin arkasından gelen 4 aracın çarpışması ile zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Kazada, sürücüler Y.T (21) , Ü.E (35) ile yolcular S.E (33), D.E (15) ve L.D (30) yaralandı. Çevredeki vatandaşların kazayı bildirmesi üzerine, yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Aliağa ve Menemen Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Kazanın ardından polis ekipleri trafiğin kontrollü olarak akmasını sağlarken, kazayla ilgili jandarma soruşturma başlattı.



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