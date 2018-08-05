İzmir Bahçe Konserlerinde Can Gox rüzgarı

İzmir Optimum bahçe konserleri kapsamında ’Kaybedenler Kulubü’ filminin soundtrack çalışmasına imza atarak, özellikle ’My Women’ ile müzik dünyası ve sosyal medyada büyük ilgi gören Can Gox sahne aldı. Sanatçının hayranları konserin başlamasına saatler kala alanı doldururken, Şener’in sahneye çıkmasıyla coşku adeta tavan yaptı. En sevilen şarkılarını dinleyicileriyle birlikte seslendiren Gox,hayranlarına unutulmaz bir akşam yaşattı.

İzmir’i çok sevdiğini belirten Can Gox, ileride yaşamayı düşündüğüm şehirlerin en başında İzmir’in geldiğini söyledi.

Cem Karaca benzerliği

Cem Karaca’ya benzetilmenin kendisi için gurur olduğunu ifade eden Can Gox, “Taklit mi yapıyorum; hayır. Elbette onun yaşadıkları, tecrübesi bizim yaşadıklarımıza denk düşmez. Ama biz de onun yolunda adım atmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Yepyeni cover şarkısı Eylül’de

Eylül ayında yepyeni bir şarkı ile sevenlerinin karşısına çıkacağı müjdesini de veren Gox, “Yeni bir cover geliyor. Eylül ayının ikinci haftasına yetiştirmiş oluruz. Keyifli bir şarkı olucak, yine cennete bir selam göndereceğiz” ifadelerini kullandı.