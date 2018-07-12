Baro yaptığı açıklamada, "İdam çözüm değildir, çözüm zihniyettir" denildi.

Son günlerde artmaya başlayan çocuk istismarı konusunda zanlılara idamın gelmesi yüksek sesle dillendirilirken, İzmir Barosu da bir açıklama yaptı ve çözümün idam veya hadım olmadığını söyledi. Bayraklı Adliyesi İzmir Barosu’nda yapılan açıklamada konuşan İzmir Barosu Genel Sekreteri ve Çocuk Hakları Merkezi Sorumlusu Avukat İlke Erol, "Çocuk istismarı, münferit, sapık, hasta insanların idam ve hadım tartışmaları ile adeta çözümsüzlük üreterek tartışılmamalıdır. İdam veya hadım çözüm değildir. Çözüm zihniyetin değişmesidir. Zihniyet değişmedikçe, toplum bu konularla eğitilmedikçe idam işlenen suçları azaltmayacağı gibi hak, hukuk ve adalet gibi kavramları gölgede bırakacaktır” dedi.

"Meclis’te komisyon kurulmalı"

Çocuk istismarı konusunda mecliste kurulması önerilen çocuk hak ihlallerine ilişkinin komisyonların hızlıca kurulması gerektiğini belirten Erol, "Çocuğa Yönelik Şiddeti Önleme Ulusal Eylem Planı’nın çıkması ve hızlıca uygulanması, bu alanda çalışan sivil toplum kuruluşları ile ortak çalışmalar yürütülmesi gerekmektedir. Çocuğa yönelik şiddet 3-5 münferit olaydan ibaret olarak ele alınmadan tüm istismar hallerinin bir bütün olduğu bilinciyle hareket edilmelidir" ifadelerini kullandı.

"Akademik çalışmalar yürütülmeli"

Konu hakkında akademik çalışmalar yürütülmesi gerektiğini savunan Avukat İlke Erol, "Çocuklara dönük şiddeti önleme planı olmalıdır. Üniversitelerde akademik çalışmalar yürütülmeli, saha çalışmaları yapılmalıdır. Eril ve cinsiyetçi söylemler ortadan kaldırılmalı, kız ile erkeğin birlikte eğitim alması sağlanmalıdır. Hukuki düzenlemelere gidilip çocukların cinsel obje olarak görülmesinin önüne geçilmesi sağlanmalıdır" diye konuştu.