Diğer
Kategoriler
08 Ocak 2017 11:58

İzmir Barosu, yaralıların durumunu yakından takip ediyor

İzmir Barosu, yaralıların durumunu yakından takip ediyor

08 Ocak 2017 11:58

İzmir Barosu Başkanı Av. Aydın Özcan ve yönetimi, İzmir’de düzenlenen hain terör saldırısında yaralanan avukatların tedavi süreçlerini yakından takip ediyor.

İzmir Adliyesi’ne yönelik olarak 5 Ocak günü gerçekleştirilen hain terör saldırısında yaralanan 7 kişiden 5’i avukattı. İzmir Barosu Başkanı Av. Aydın Özcan ve yönetimi, saldırının yaşandığı anlarda bir yandan adliye içerisinde bulunan avukatların İzmir Barosu’na ait güvenli noktalara nakledilmesi için çalışırken kısa süre içerisinde yaralı avukatların kaldırıldığı Ege Üniversitesi Hastanesi’ne ulaştı. Burada Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M.Cüneyt Hoşcoşkun ve Tıp Fakültesi Dekanvekili Prof. Dr. Hikmet Hakan Aydın ile yaralı avukatların tedavilerini yapan doktorlarla görüşen Özcan ve yönetimi, tedavi sürecini yakından takip ediyor.

İzmir Barosu’na geçmiş olsun ziyaretinde bulunan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu ve Ankara Barosu Başkanı Av. Hakan Canduran’la birlikte yaralı avukatları ziyaret eden İzmir Barosu Başkanı Av. Aydın Özcan, “Bilindiği üzere kahraman polis memurumuz Fethi Sekin canı pahasına saldırıyı önlemeye çalışmış ve şehit olarak daha fazla can kaybının yaşanmasını önlemiştir. Ancak bu sırada ne yazık ki 5 meslektaşımız da yaralanmıştır. Ege Üniversitesi Hastanesi’ne getirilen meslektaşlarımızın gerek ameliyatları gerekse tedavi süreçlerinde hep yanlarında olmaya çalıştık. Şu anda yaralanan 5 meslektaşımızdan 2’sinin tedavileri tamamlanarak taburcu edilmişlerdir. Durumu ağır olan bir meslektaşımız da hayati tehlikesini atlatmış ancak yoğun bakımda bulunmaktadır. Diğer 2 meslektaşımız da tedavileri tamamlandıktan sonra taburcu edileceklerdir. Bu vesileyle bir kez daha şehit polis memurumuz Fethi Sekin ve adliye çalışanı Musa Can’a Allah’tan rahmet yaralılara acil şifalar diliyorum” dedi.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
5
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    5°C
  • Salı
    Kar Yağışlı
    9°C
  • Çarşamba
    Yağmurlu
    9°C
  • Perşembe
    Yağmurlu
    8°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç