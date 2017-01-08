İzmir Barosu, yaralıların durumunu yakından takip ediyor

İzmir Barosu Başkanı Av. Aydın Özcan ve yönetimi, İzmir’de düzenlenen hain terör saldırısında yaralanan avukatların tedavi süreçlerini yakından takip ediyor.



İzmir Adliyesi’ne yönelik olarak 5 Ocak günü gerçekleştirilen hain terör saldırısında yaralanan 7 kişiden 5’i avukattı. İzmir Barosu Başkanı Av. Aydın Özcan ve yönetimi, saldırının yaşandığı anlarda bir yandan adliye içerisinde bulunan avukatların İzmir Barosu’na ait güvenli noktalara nakledilmesi için çalışırken kısa süre içerisinde yaralı avukatların kaldırıldığı Ege Üniversitesi Hastanesi’ne ulaştı. Burada Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M.Cüneyt Hoşcoşkun ve Tıp Fakültesi Dekanvekili Prof. Dr. Hikmet Hakan Aydın ile yaralı avukatların tedavilerini yapan doktorlarla görüşen Özcan ve yönetimi, tedavi sürecini yakından takip ediyor.



İzmir Barosu’na geçmiş olsun ziyaretinde bulunan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu ve Ankara Barosu Başkanı Av. Hakan Canduran’la birlikte yaralı avukatları ziyaret eden İzmir Barosu Başkanı Av. Aydın Özcan, “Bilindiği üzere kahraman polis memurumuz Fethi Sekin canı pahasına saldırıyı önlemeye çalışmış ve şehit olarak daha fazla can kaybının yaşanmasını önlemiştir. Ancak bu sırada ne yazık ki 5 meslektaşımız da yaralanmıştır. Ege Üniversitesi Hastanesi’ne getirilen meslektaşlarımızın gerek ameliyatları gerekse tedavi süreçlerinde hep yanlarında olmaya çalıştık. Şu anda yaralanan 5 meslektaşımızdan 2’sinin tedavileri tamamlanarak taburcu edilmişlerdir. Durumu ağır olan bir meslektaşımız da hayati tehlikesini atlatmış ancak yoğun bakımda bulunmaktadır. Diğer 2 meslektaşımız da tedavileri tamamlandıktan sonra taburcu edileceklerdir. Bu vesileyle bir kez daha şehit polis memurumuz Fethi Sekin ve adliye çalışanı Musa Can’a Allah’tan rahmet yaralılara acil şifalar diliyorum” dedi.