İzmir Barosu'nda başkanlık seçimi

Beş adayın başkanlık için yarıştığı İzmir Barosu'nun olağan genel kurulunda oy verme işlemi başlarken, yaklaşık 9 bin avukat oy kullanacak.

İzmir Barosu'nun olağan genel kurulu Kültürpark'ta gerçekleştiriliyor. Dün başlayan genel kurulda başkanlık divanı seçildi, tahmini bütçe ve bütçe kararnamesinin karara bağlanmasının ardından başkan adayları konuşma yaptı. Genel kurulun bugünkü bölümünde ise iki aday çıkaran Cumhuriyetçi Avukatlar Grubu'ndan Mustafa Çetin ile Atalay Aksay, Çağdaş Avukatlar Grubun'dan Özkan Yücel, Yenilikçi Avukatlar Grubu'ndan Muhammet Özekes ve Milliyetçi Avukatlar Grubu'ndan Ömer Fatih Şimdi başkan seçilebilmek için yarışıyor. Oy verme işleminin saat 09.00'da başladığı genel kurulda adaylar salon dışında kurulan stantlarda çalışmalarını devam ettiriyor. Oy verme işlemi saat 17.00'de sona erecek olan genel kurulda, İzmir Barosu'na kayıtlı yaklaşık 9 bin avukatın yeni başkanı belli olacak.