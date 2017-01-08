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08 Ocak 2017 10:37

İzmir Barosu’ndan şehit çocukları için kampanya

İzmir Barosu’ndan şehit çocukları için kampanya

08 Ocak 2017 10:37

İzmir Barosu, İzmir Adliyesi’nde şehit olan polis memuru Fethi Sekin ve adliye personeli Musa Can’ın çocukları için yardım kampanyası başlattı.
İzmir Adliyesi’ne yönelik 5 Ocak günü gerçekleştirilen hain terör saldırısı sonrası İzmir Barosu Yönetim Kurulu olağanüstü toplanarak, şehit polis memuru Fethi Sekin ve adliye personeli Musa Can’ın çocuklarının eğitim hayatlarında kullanılmak üzere destek kampanyası başlatılmasına karar verdi. Kampanyayı internet ve sosyal medya hesapları üzerinden duyuran İzmir Barosu, meslektaşlarını kampanyaya destek olmaya çağırdı. Konuya ilişkin açıklama yapan İzmir Barosu Başkanı Av. Aydın Özcan, “Şehitlerimizin aziz hatırası önünde bir kez daha saygıyla eğiliyoruz. Adliyeler bizim mesleğimizi yürüttüğümüz, zamanımızın çoğunu geçirdiğimiz mekanlar. Buralarda görev yapan gerek hakim ve savcılar, gerek polisler, gerekse memurlar ise bizim en az avukatlar kadar çalışma arkadaşlarımız. Bu anlamıyla bakıldığında yaşadığımız hain saldırı bizlere de yapılmıştır. Saldırının hemen akabinde daha fazla can kaybı yaşanmasını hayatı pahasına önleyen kahraman polis memurumuz Fethi Sekin ve adliye personelimiz Musa Can için ne yapabiliriz diye konuşmak üzere gerçekleştirdiğimiz olağanüstü toplantı sonrasında çocuklarının eğitim hayatlarında kullanılmak üzere meslektaşlarımız arasında bir yardım kampanyası başlatma kararı aldık. Bu kararı da vakit kaybetmeden hayata geçirdik. Tüm meslektaşlarımızı bu kampanyamıza destek olmaya davet ediyoruz. Bağışta bulunmak isteyenler gerekli hesap bilgilerine internet sayfamız ve sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirler” dedi.



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