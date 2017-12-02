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02 Aralık 2017 02:08

İzmir basınının acı kaybı

İzmir’de, bir süredir pankreas kanseri tedavisi gören 68 yaşındaki gazeteci yazar Cafer Yarkent hayatını kaybetti.

İzmir basınının acı kaybı

02 Aralık 2017 02:08


Edinilen bilgiye göre, 68 yaşındaki Cafer Yarkent’e bir süre önce pankreas kanseri teşhisi koyulmuştu. Yarkent, tedavi olmak için Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde kaldırılmıştı. İzmir basınının tanınmış isimlerinden biri olan Cafer Yarkent, bugün akşam saatlerinde tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Gazetecilik mesleğinin ilk adımlarını 1968 yılında Yeni Asır Gazetesi’nde atan Yarkent’in ölümü, İzmir basının da üzüntüye neden oldu. Yarkent, yarın Alsancak Hocazade Camii’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Foça Yenibağarası Mezarlığı’na defnedilecek.




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