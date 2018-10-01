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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, 2019 yerel seçimlerine ilişkin Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, büyükşehir belediye başkanı aday adayı olmayacağını söyledi.

IHAAW115417-SIY/01-10-2018 - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, 2019 yerel seçimlerine ilişkin Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısında, büyükşehir belediye başkanı aday adayı olmayacağını söyledi.

IHAAW115417-SIY/01-10-2018 - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, 2019 yerel seçimlerine ilişkin Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, büyükşehir belediye başkanı aday adayı olmayacağını söyledi. 01.10.2018 11:54:17 TSI NNNN

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