IHAAW115417-SIY/01-10-2018 - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, 2019 yerel seçimlerine ilişkin Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısında, büyükşehir belediye başkanı aday adayı olmayacağını söyledi.
IHAAW115417-SIY/01-10-2018 - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, 2019 yerel seçimlerine ilişkin Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, büyükşehir belediye başkanı aday adayı olmayacağını söyledi. 01.10.2018 11:54:17 TSI NNNN