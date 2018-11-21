İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde tasarruf tedbirleri kararı

Kocaoğlu, "Bugüne kadar her türlü fırtınaya karşı finans gücümüzle ayakta kalabildik. Tedbirli davranmak zorundayız. Belediyenin ekonomisini zor topladık, kredibiliteyi zor sağladık. Tekrar başladığımız noktaya dönmeyelim. Biz devlete borç takan bir belediye değiliz. Bundan sonra da öyle olmayacağız" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, ülke ekonomisindeki gelişmelerin endişe verici boyutlara doğru gittiğini belirterek, belediyedeki birimlerden tasarruf tedbirleri konusunda çalışma yapmalarını istedi. Büyükşehir Belediyesi'nin üst düzey bürokratlarını "son ekonomik gelişmelerin" değerlendirildiği özel bir toplantıya davet eden Başkan Kocaoğlu, tüm birimlerin tasarruf tedbirleriyle ilgili önerilerini 1 Aralık'a kadar kendisine ulaştırması talimatını verdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin büyük yatırım ve projelerin sürekliliği için zorunlu olmayan harcamalarını mutlaka gözden geçirmesi gerektiğini vurgulayan Başkan Kocaoğlu, "Ülke ekonomisinin durumu hiç de iç açıcı değil. Belediyenin ekonomisini zor topladık, kredibiliteyi zor sağladık. Bunu bozmamalıyız. Tekrar başladığımız noktaya dönmeyelim. Biz devlete borç takan bir belediye değiliz. Bundan sonra öyle de olmayacağız. Bugüne kadar her türlü fırtınaya karşı finans gücümüzle ayakta kalabildik. Tedbirli davranmak zorundayız. 10 lira da olsa tasarruf edeceğiz. Bizim yerimize gelecek arkadaş popülist davranırsa, belediye zor durumlara düşebilir. Ekonomideki verileri okuduğunuzda, bunu rahatlıkla görebiliyorsunuz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, tasarruf tedbirlerinin sadece kendileri için değil, özel sektör ve kamudaki tüm kurum ve kuruluşlar için geçerli olduğunun da altını çizerek, "Mutlaka daha fazla üretmeli ve daha fazla tasarruf etmeliyiz. Türkiye'nin başka şansı yok" şeklinde konuştu.