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13 Eylül 2017 11:43

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden 50 bin öğrenciye okul hediyesi

Eğitime destek çalışmalarıyla minik öğrencileri mutlu eden İzmir Büyükşehir Belediyesi, yeni eğitim-öğretim yılında 30 ilçedeki 50 bin ilkokul ve ortaokul öğrencisine "okula başlama hediyesi" olarak kırtasiye seti armağan ediyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden 50 bin öğrenciye okul hediyesi

13 Eylül 2017 11:43


Her yıl gerçekleştirdiği kırtasiye seti dağıtımlarıyla öğrencilerin yüzünü güldüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, eğitime verdiği desteği bu desteği bu yıl da sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında 30 ilçedeki 830 okulda toplam 50 bin ilkokul ve ortaokul öğrencisine kırtasiye seti armağan ediyor.


İhtiyaç sayısına göre belirlenerek okul yönetimlerine teslim edilmeye başlanan kırtasiye setlerinde, öğrencilerin temel ihtiyaçları olan 12’li kuru boya, 12’li sulu boya, 12’li pastel boya, 1 düzine kurşun kalem, 1 düzine kırmızı kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, resim defteri, kareli defter, çizgili defter, kareli harita metod defteri, çizgili harita metod defteri, stick yapıştırıcı ile pergel, gönye, iletki ve cetvelden oluşan çizim seti bulunuyor.


İzmir Büyükşehir Belediyesi, eğitime destek çalışmaları çerçevesinde, öğrencilere bot ve mont dağıtımına bu kış da devam edecek.




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