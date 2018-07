İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden bir "yaz klasiği"

Geçtiğimiz yıl büyük ilgi gören İzmir Büyükşehir Belediyesi "Günbatımı Konserleri", bu yıl ikinci kez müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. İzmirliler tarafından çok beğenilen bu ücretsiz konser dizisi kapsamında kentin farklı noktalarında gerçekleştirilecek performanslar, sıcak yaz gecelerinde İzmirlilere tatlı bir esinti yaşatacak. Bostanlı Seyir Terası, Bayraklı Rekreasyon Alanı ve Konak Vapur İskelesi önündeki konserler, denize kurulan platformlar üzerinde düzenlenecek.

Akustik tınılar

1 Ağustos Çarşamba akşamı Bostanlı Günbatımı Seyir Terası’ndan sahne almaya hazırlanan Melis Danişmend, 2010’da akustik gitar ve piyanonun ağırlıkta olduğu, davulun ise hiç yer almadığı "Daha Az Renk" albümünü yayınladı. Söz ve müzikleri kendisine ait olan akustik şarkılarıyla dikkat çeken genç sanatçı, müzik otoriteleri tarafından "kendi şarkılarını yazan en başarılı kadın müzisyenler" arasında gösteriliyor.

Funk, Reggae, Rock, Pop ve Caz

8 Ağustos Çarşamba akşamı Bayraklı Rekreasyon Alanı’nda, Funk, Reggae, Rock, Pop, Caz tarzlarında popüler olmuş şarkılara yaptığı kendine özgü coverlarla çok sevilen Su Soley sahne alacak. Enerjisi çok yüksek ve eğlenceli bir sanatçı olarak tanınan Soley, İstanbul Gelişim Orkestrası’nın ardından Ajda Pekkan, Teoman ve Yalın’a vokal yaparken bir yandan da kendi orkestrasıyla özel gecelerde sahne aldı, konserler verdi.

Ünleri Ortadoğu’yu aştı

Light in Babylon projesi, Michal Elia Kamal, Julien Demarque ve Metehan Çiftçi’in 2009 yılında İstanbul’da

karşılaşmaları ile başladı. Halk müziği yorumlarından çok, özgün bestelerinin yer aldığı bugünkü grubu kurdular. O günden itibaren işbirliği içinde bir arada çalışan grup üyeleri, sokaklarda, kafelerde ve İstanbul’un tanınmış gösteri merkezlerinde keyifle müzik yapıyor. Mayıs 2010’da ilk profesyonel demo albümleri olan ‘İstanbul’u kaydettiler. Aynı yılın yazında Avrupa’da düzenlenen festivallerde çaldılar. Zamanla Türkiye ve Ortadoğu’daki dinleyici kitlesi çoğaldı ve grubun temelleri bu ilham veren zemin üzerine kuruldu. Kasım 2011&rs quo;de aralarında bas gitarist, perküsyon sanatçısı ve ‘hardy-gardy’ icracısının da olduğu yeni müzisyenlerin katılımı ile ikinci demo albümleri olan “Life Sometimes Doesn’t Give You Space”i kaydettiler. Light in Babylon, 15 Ağustos Çarşamba akşamı Konak Vapur İskelesi’nde olacak.

Dünya barışını savunan grup

29 Ağustos Çarşamba akşamı Bostanlı Günbatımı Seyir Terası’ndaki sahne sırası, solistin İran asıllı İsrailli, santur icracısının Türk, gitaristin Fransız olduğu "Pera" grubunda olacak. Farklı etnik yapıların ve kültürlerin kaynaşmasıyla oluşan bir grup, Ortadoğu’daki politik gerilimlere inat, taşıdıkları tüm sevgiyi, umudu ve barışı yaptıkları müzik yoluyla geniş kitlelere aktarıyor. "GİZ" albümünde yer alan "Sensiz Ben" ve Toygar Işıklı ile birlikte seslendirdikleri "Unut" şarkılarıyla geniş kitlelere ulaşan Pera, asıl ününü "Kuzey Güney", "Güneşi Beklerken", "Medcezir", “Günahkar”, “Kaçak Gelinler” ve “İnadına Aşk" dizilerindeki şarkılarıyla yaptı.