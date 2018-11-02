İzmir Büyükşehir Belediyesinden "kayıp tablo" açıklaması

İzmir Büyükşehir Belediyesi, belediye envanterinde bulunması gerektiği halde yerleri tespit edilemeyen tablolar konusunda Başkan Aziz Kocaoğlu'nun talimatıyla Teftiş Kurulunun görevlendirildiğini, ayrıca Kültür ve Sanat Dairesi Başkanlığı bünyesinde bir Araştırma Komisyonu oluşturulduğunu açıkladı.

1998 tarihli "İzmir Büyükşehir Belediyesi Resim Koleksiyonu" adlı yayın baz alınarak başlatılan araştırmada, çeşitli yıllarda belediyeye armağan edilen bu eserlerin 1999 yılında demirbaş kayıtlarına alındığı, 2001 yılında bu kayıtların Kütüphaneler ve Müzeler Müdürlüğüne devredildiği, koleksiyon tablolarındaki eksikliğin ise ancak 2008 yılında, ilgili müdürlüğün taşınması sırasında ortaya çıktığı tespit edildi. Demirbaş kaydında yer almasına rağmen depoda bulunamayan tabloların, o tarihte düzenlenen "imha tutanağı" ile kayıttan düşürüldüğünün ortaya çıkması üzerine de, bu tutanağı hazırlayan görevliler hakkında kamu davası açıldı. Ayrıca oluşan kamu zararının sorumlularından tahsil edilmesi için Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığınca yasal işlem başlatıldı.

24'ü bulundu

İzmir Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu, toplam sayısı 46 olan kayıp tablolardan 24 tanesini, belediyenin farklı birimlerinin duvar ve depolarında buldu. Bu tablolardan 10 tanesinin ise Konak Belediyesi Güzelyalı Kültür Merkezinde olduğu belirlendi. Bulunan tablolar, yeniden demirbaş kaydına alınması ve gerekli bakım-onarım çalışmalarının yapılarak muhafaza edilmesi için Kültür ve Sanat Dairesine teslim edilirken, 46 tablonun sanatsal ve mali değerlerinin belirlenmesi amacıyla da İzmir ve İstanbul'daki iki ayrı üniversiteden uzman akademisyenlere bilirkişi incelemesi yaptırıldı. Aralarında ünlü ressamlara ait eserlerin de yer aldığı koleksiyon parçalarının nerelere dağıtıldığı konusunda belirsizlik yaşandığını kaydeden İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, "Demirbaş devrinin yapıldığı 2001 yılı ile eksiklerin tespit edildiği 2008 yılı arasındaki süreçte neler yaşandığını öğrenmeye çalışıyoruz. Tutanakla verilen bir tablo olmadığı için, kayıp eserlerin izini sürmek de zorlaşıyor. Bunlar arasında, ilçelerde sergilenen tablolar da var" açıklamasını yaptı.