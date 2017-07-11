İzmir Büyükşehir Meclisinde "çürük bina" tartışması

birleşiminde söz alan AK Parti Grup Başkan Vekili Bilal Doğan, belediye hizmet binasının çürük olduğunu belirterek, “Harcanan 4 milyon liraya karşılık bu bina depreme dayanıklı mıdır? Burada ciddi bir güçlendirme çalışması yapılmasını istiyoruz” dedi. Başkan Aziz Kocaoğlu ise eleştirilere sert yanıt vererek, "Bu binanın güçlendirme çalışmaları başlamıştır ve safha safha devam edecektir" diye konuştu.

birleşimi, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu idaresinde gerçekleştirildi. Oturumun dilek ve temenniler bölümünde söz alan AK Parti Grup Başkan Vekili Bilal Doğan, Deprem Master Planı’nın güncellenmesi gerektiğini söyledi. Büyükşehir hizmet binasının depreme dayanıksız olduğunun raporlarla belgelendiğini ifade eden Doğan, “Şimdiye kadar toplamda yaklaşık 4 milyon lira harcanmış. Harcanan bunca paraya karşılık bu bina depreme dayanıklı mıdır? 11 yılda bu binayı yıksanız yerine dört kez son teknolojiye sahip bir belediye sarayı yapabilirdiniz. Kendi binasını bile onaramayan İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak kentsel dönüşüm projelerini nasıl hayata geçireceksiniz? Bu projeleri de 11 yılda mı bitireceksiniz?” diye konuştu.

Bunun üzerine Kocaoğlu, binanın güçlendirme çalışmalarının safha safha devam ettiğini belirterek, "Biz İzmir’in kalkınmasını, yaşanacak kent olmasını ve gecekondulardan kurtulmasını istiyoruz. Kent rantı peşinde değiliz, kamu arsasını satma peşinde değiliz, kenti satma peşinde değiliz. Dünyanın en güzel kenti İstanbul’un düştüğü duruma İzmir’i düşürmek istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Tam bir facia"

“Büyük bir depreme hazır mıyız?" sorusunun her zaman sorulduğunu kaydeden Doğan ise, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Olası bir faciaya karşı idareciler olarak ne gibi önlemler aldınız? Deprem Master Planı başlıklı çalışmayı dikkatinize sunmak istiyorum. 1994 yılındaki veriler doğrultusunda hazırlanan senaryoya göre olası depremde 95 bin 376 ağır hasarlı binanın, 321 bin orta hasarlı binanın, 283 bin hafif hasarlı binanın yıkılacağı ve en az 19 bin 538 can kaybının olacağı öngörülmüştü. Nüfustaki artış ve aradan geçen sürede binaların yıpranma payı göz önünde bulunduğunda bugün tablo tam bir facia olarak nitelendirilebilir."

Raporda İzmir’de deprem riskinin azaltılmasına yönelik bilgiler kısmında yer alan ve yerel yönetime sunulan 12 maddelik tavsiye listesini hatırlatan Doğan, “Bugün bunların kaçı yapılmış, kaçı yapılmamıştır? Bugün nüfusu 4 milyon 250 bine dayanan ve yapı stokunun yüzde 60’ı çürük olan kentte idareci olarak hazırlıklarınız nelerdir? Bundan tam 11 sene önce şuan içinde bulunduğumuz bina için bilimsel raporlar hazırlanmıştı. Rapora göre belediye sarayının çürük olduğu söz konusu raporlarla tescillenmiştir. Aradan geçen 11 yılda ne yaptık acaba? Gereken önlemler alınmamıştır. Yapılan işler acaba boya badana işleri midir? Burada ciddi bir güçlendirme çalışması yapılmasını istiyoruz" dedi.

“İzmir Türkiye’ye örnektir"

Eski Konak Belediye Başkanı ve CHP’li Meclis üyesi Ali Muzaffer Tuncağ ise Doğan’ın eleştirilerini gülünç bulduğunu belirterek, “Hayretle dinledim. Kendisine o bilgileri kim verdiyse doğru değil. O çalışma 9 ilçeyi kapsıyordu ve 220 bin bina vardı yaklaşık. İzmir, bu konuda Türkiye’de en ileri noktadadır. Acil müdahale merkezimiz ve diğer araçlarımız Türkiye’de bir tanedir. Doğan’dan ipe sapa gelmez eleştiriler geliyor. Halkapınar’daki hizmet binasının kirasına takmış. Ben devletin elindeki binaların kiralarına bakıyorum, bizim yaptığımız bu harcamalar komik. Kendini gülünç konuma sokuyor. Arkadaşları da gülüyor, bütün İzmir gülüyor. İzmir’in afetle mücadele programı Türkiye’ye örnektir. İzmir Büyükşehir Belediyesinin depreme hazırlıklı olduğuna inanıyorum. Somut şeyler getirsinler, desinler ki ’Biz başbakanlık binasında bu çalışmaları yapacağız’ desinler. Ama kalkıp birtakım rakamlarla gülünç konuma düşürmesinler kendilerini. İzmirliler rahat olsun. Bu binada rahat otursun Bilal Doğan” diye konuştu.