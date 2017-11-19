Diğer
Kategoriler
19 Kasım 2017 18:23

İzmir Çay Festivali’ne yoğun ilgi

İzmir’in tarihi mekanlarından Alsancak Gar’ında çay severleri ve çay dinamiklerini bir araya getiren ’İzmir Çay Festivali’ yoğun ilgi gördü.

İzmir Çay Festivali’ne yoğun ilgi

19 Kasım 2017 18:23


Türkiye ve İzmir’de çay ve kahvaltı kültürünün sağlıklı bir şekilde gelişmesi, Türk çayı ve dünya çaylarını, çeşitli ülkelerin çay kültürlerini çay severler ile paylaşmak, çay yanı lezzetlerle festivali zenginleştirmek adına düzenlenen Çay Festivali’ne İzmirliler yoğun ilgi gösterdi.


Festivalde L Tea Ateleir olarak yer alan Neslihan Keskinoğlu, gastronomi alanında yeni bir festival sunulduğunu ve ilgiden son derece mutluluk duyduklarını ifade etti.


Sundukları çeşitli çaylarla damak tadına hitap ettiklerini dile getiren Keskinoğlu, üç gün boyunca İzmirlilere yeni tatları keşfetmelerini sağladıklarını söyledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
11
°
C
Çok Bulutlu
  • Salı
    Çok Bulutlu
    11°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    15°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    15°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    17°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç