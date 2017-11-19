İzmir Çay Festivali’ne yoğun ilgi

Türkiye ve İzmir’de çay ve kahvaltı kültürünün sağlıklı bir şekilde gelişmesi, Türk çayı ve dünya çaylarını, çeşitli ülkelerin çay kültürlerini çay severler ile paylaşmak, çay yanı lezzetlerle festivali zenginleştirmek adına düzenlenen Çay Festivali’ne İzmirliler yoğun ilgi gösterdi.

Festivalde L Tea Ateleir olarak yer alan Neslihan Keskinoğlu, gastronomi alanında yeni bir festival sunulduğunu ve ilgiden son derece mutluluk duyduklarını ifade etti.

Sundukları çeşitli çaylarla damak tadına hitap ettiklerini dile getiren Keskinoğlu, üç gün boyunca İzmirlilere yeni tatları keşfetmelerini sağladıklarını söyledi.