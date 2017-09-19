İzmir CHP’de mahalle delegeleri mesaisi

Kongre sürecine giren İzmir CHP için, mahalle delege seçimleri mesaisi başladı. Seçimler, Çeşme ilçesinde de start aldı. 16 Eylül ve Sakarya Mahalleri ile başlayan delege seçimlerinin, 30 Eylül tarihinde yapılacak Musalla Mahallesi seçimleri ile sona ereceği, seçimler sonucunda 169 delege belirleneceği kaydedildi. Delege seçimlerinin tamamlanmasının ardından da ilçe başkanlığı ve ilçe yönetim kurulu seçimlerinin gerçekleştirileceği ifade edildi.

16 Eylül ve Sakarya Mahallerinin delege seçimlerine gözlemci olarak CHP İl Başkan Yardımcısı Ednan Arslan katıldı. Delege seçimleri ile ilgili bir değerlendirme yapan CHP İl Başkan Yardımcısı Arslan, parti içi demokrasi yarışının partiye ve Çeşme’ye hayırlı olmasını dileyerek, "Aslında burada bir yarış yok. Bu parti içi bir tercih. Birbirimize rakip değiliz. Biz burada sadece, partimizin ilçe ve il yönetimini, daha sonra da genel başkan ve parti meclisini seçeceğimiz süreçlerin ilk adımını atıyoruz. Mahallelimiz, bugün delegeleri seçme görevini yerine getiriyor. Kongre ve ön seçim delegeleri seçiliyor. Bu bir tercihtir. Sonuçta burada kaybeden bir liste yok. Çeşme’de de, İzmir’de de, Türkiye’de de kaybeden bir liste yok. Kazananın CHP olduğu bir seçim bu. Parti içi tercih, bugün bir arkadaşımız görevlendirilir, yarın bir başka arkadaşımız görevlendirilebilir" diye konuştu.

CHP İlçe Başkanı Ekrem de, delege seçimlerinin başlamasıyla ilgili, "Demokratik bir ortamda, birlik içinde, Çeşme’de delege seçimlerini başlattık. Cumhuriyet Halk Partimize ve Çeşmemize hayırlı olsun" dedi.