İzmir Çukurköy’de doğayla mücadele sürüyor

Yeniden bastıran şiddetli yağmurla birlikte dağdan gelen suların yerleşim alanına ulaşması üzerine olay yerindeki yüzlerce belediye personeli vatandaşın yardımına koştu.

İzmir’in Menemen ilçesinde geçtiğimiz Cuma akşamı etkili olan şiddetli yağış ve ardından oluşan selin hasara yol açtığı Çukurköy Mahallesi’nde yaraları sarmak için seferber olan İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri zorlu şartlarda görev yapıyor. Bir yandan yerleşim alanlarındaki tahribatı gideren ve vatandaşların temel ihtiyaçlarını giderecek yardımları sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, diğer yandan da sorunu kaynağından çözmek için kesintisiz çalışıyor.

Ancak olayın üzerinden henüz 6 gün geçmesine rağmen aynı bölgede yine şiddetli yağışın etkili olması işleri daha da zorlaştırdı. Yüzlerce personel ve araç gereçle çalışmalar sürdürülürken bu kez dere yan kollarından bir diğeri harekete geçti. Bunun üzerine bölgede hazır bulunan ekipler anında gerekli müdahaleleri yaptı. Başkan Aziz Kocaoğlu’nun bölgedeki ekiplerin koordinasyonu görevini verdiği İzmir Büyükşehir Belediye Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe yönetimindeki fen işleri, İZSU, itfaiye, yerel hizmetler ve sosyal proje birimleri ihtiyaç duyan tüm vatandaşların yardımına koştu. Hasarın büyümemesi için önlemler alınırken görevli personel su basan evlerdeki eşyaların taşınmasına da yardım etti. İzmir Büyükşehir Belediyesinin tüm sorunlar çözülene kadar bölgedeki çalışmasını sürdüreceği, aşevinin yemek çıkarmaya devam edeceği belirtildi.

Kalıcı çözüm için çalışılıyor

Dere yatağı üzerine kurulan Çukurköy’ün benzer sorunları gelecekte de yaşamaması için gereken çalışmaların Başkan Aziz Kocaoğlu’nun talimatıyla başlatıldığını belirten Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe, "İlk etapta köyün içinden geçen ve yıllar içinde tıkanan kapalı kanalı açıyoruz. Dere yatağının değiştirilmesi, ıslahı ve kuşaklama çalışmaları da devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi tüm gücü ve imkanlarıyla burada ve sorun tamamen çözülmeden de Çukurköy’den ayrılmayacak" diye konuştu.

Çukurköy’de oluşan tahribatı gidermek, vatandaşların gıda, temizlik malzemesi ve barınma gibi ihtiyaçlarını karşılamak üzere çalışma yürüten İzmir Büyükşehir Belediyesi, hasar gören evlerin onarımı ve yeniden inşası için de harekete geçti. Cumartesi günü bölgeye giden Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, 24 saat kesintisiz görev yapacaklarını belirtmişti.