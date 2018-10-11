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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan gaz sızıntısı açıklaması

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, adliyede meydana gelen gaz sızıntısıyla ilgili, "Adliyemizde yangın söndürme tüplerinin periyodik bakımı sırasında karbondioksit gaz kaçağı meydana geldi" açıklamasını yaptı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, adliyede meydana gelen gaz sızıntısıyla ilgili, "Adliyemizde yangın söndürme tüplerinin periyodik bakımı sırasında karbondioksit gaz kaçağı meydana geldi" açıklamasını yaptı.


İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, İzmir Adliyesi'nde meydana gelen gaz sızıntısıyla ilgili bir açıklama yaptı. İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Aydıner imzalı açıklamada, sızıntının yangın söndürme tüplerinin sırasında meydana geldiği ifade edildi. Bakımlar sırasında gaz kaçağı olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:


"Adliyemizde yangın söndürme tüplerinin periyodik bakımı sırasında karbondioksit gaz kaçağı meydana gelmiş, gereken önlemler alınmış ve tüm müdahaleler yapılmıştır. Kamuoyuna saygıyla sunulur."

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