İzmir Ekonomi Can Bonomo ile hoş geldin diyecek

İzmir Ekonomi Üniversitesi 2018-2019 Akademik Yılı'nda eğitime başlayacak öğrencileri için “Hoş Geldin Günü” etkinliği hazırladı. 21 Eylül, Cuma günü saat 20.30'da İEÜ Açık Hava Gösteri Merkezi'nde, gençlerin sevdiği şarkıcı Can Bonomo, konser verecek. Bonomo, söz ve bestelerini yaptığı şarkılarını gençlerle birlikte söyleyecek.

Etkinlikler kapsamında gün boyunca da İEÜ hakkında bilgiler aktarılacak, üniversitenin sosyal ve akademik yapısı yeni öğrencileriyle paylaşılacak. Saat 11.00'de İEÜ Açık Hava Gösteri Merkezi'nde İEÜ Rektörü Prof. Dr. Can Muğan, öğrencilere hoş geldiniz konuşması yapacak. Saat 11.10'da İEÜ Öğrenci Konseyi Başkanı Buğra Kaan Günay, öğrencileri temsilen konuşacak. Saat 11.15'te İzmir Ekonomi Üniversitesi'yle ilgili bilgi verilecek. Öğrenci Kulüpleri Tanıtım ve Aktiviteleri de tüm gün boyunca İEÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi D Blok Fuaye Alanı ve Açık Hava Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Fakülte ve yüksekokul bilgilendirme stantları da saat 13.00 - 17.00 arasında İEÜ Tören Alanı'nda olacak.