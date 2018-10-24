İzmir Ekonomi mimarlar Türkiye'ye mansiyon ödül kazandırdı

İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü Mezunu Eda Kale ve Görsel İletişim Tasarımı Mezunu Can Aviral, İspanya merkezli "Biri İçin Ev-2018" adlı yarışmada Türkiye'ye mansiyon ödülü kazandırdı.

İtalya'da Politecnico di Milano Üniversitesi'nde “Sürdürülebilir Mimarlık ve Peyzaj” alanında yüksek lisans yapan İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü Mezunu Eda Kale ve ve aynı üniversiteden "Renk Tasarımı ve Teknolojisi" programından yüksek lisansını tamamlayan Görsel İletişim Tasarımı Mezunu Can Aviral, İspanya merkezli "Biri İçin Ev-2018" adlı yarışmada önemli başarı yakaladı. Eda Kale ve Can Aviral, yarışma için bin 800'lü yıllarda İngiltere'de baca temizliği yapan çocuklara yönelik ev tasarımı yaptı. Bu tasarım ise ödül getirdi. Tasarım, yarışmada Türkiye'ye mansiyon ödülü kazandırdı.

Eda Kale, yarışmanın temasının ilgilerini çektiği ve hayal güçlerini kullanarak, çalışan çocuklar için ev tasarımı oluşturduklarını söyledi. Bugüne kadar aldıkları eğitimlerine kendilerine yol gösterdiğini belirten Kale, "İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde farklı disiplinlerden ve alanlarında uzman akademisyenlerden eğitimler aldık. Yarışmada, hayal ürünü ve tarihin herhangi bir döneminde yaşamış kişiler için tasarım yapılabileceği belirtilmişti. Biz de bin 800'lerin ortasında zor şartlarda çalıştırılan baca temizleyici çocukları seçtik. Proje önerimiz ise onlar için alternatif bir yuvaydı. Çocukların bacalarını temizlemek için girdikleri evin duvarlarının, merdiven altlarının hatta su depolarının arasına gizlice bir tünel sistemi kurmalarını hayal ettik. Projemizde, merdiven altından geçen kaydıraktan kayarak, duvardaki çatlaktan gelen ışık ile gölge oyunları oynayarak çocukların kendileri için mutlu bir yuva yaratmalarını istedik. Yarışmada ödül kazanmak ülkemiz adına bizleri çok onurlandırdı" dedi.