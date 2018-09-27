İzmir Ekonomi Üniversitesi 18. kez “merhaba” dedi

İzmir Ekonomi Üniversitesi'nin (İEÜ) yeni akademik yılı açılış töreninde konuşan İzmir Ekonomi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Mahmut Özgener, “Ticarete, farklı sektörlere, ekonomiye, kültüre, kentlerimize, sanata, tıbba, teknolojiye tüm bilim dallarına bakışımızı üniversitemizle göstermeliyiz” dedi.

Ege Bölgesi'nin ilk vakıf üniversitesi olan İzmir Ekonomi Üniversitesi'nin (İEÜ) 2018-2019 akademik yılı açılış töreni, İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı ve İzmir Ekonomi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Mahmut Özgener'in ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Atatürk anıtına çelenk sunumuyla başlayan törene İEÜ Rektörü Prof. Dr. Can Muğan, iş adamı Lucien Arkas, İZTO Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, eski Mütevelli Heyet Başkanı Ekrem Demirtaş ve çok sayıda davetli katıldı. İEÜ Konferans Salonunda yapılan törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren İEÜ Rektörü Prof. Dr. Can Muğan, 18. kez kapılarını açan üniversitede Almanya ve ABD dahil 16 farklı ülkeden 30 öğrenciye ev sahipliği yaptıklarını belirterek okula ilginin giderek arttığını ifade etti. Prof. Dr. Muğan Türkiye'nin 67 kentinden 9 bini aşkın öğrencileri bulunduğunu açıkladı.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Mahmut Özgener, İEÜ'nün kendisi için kentin bir aynası olduğunu ifade ederek, üniversitede 9 bin 777 öğrenci, 8 fakülte 35 bölümde lisans, 3 meslek yüksekokulunda 32 önlisans, 47 yüksek lisans ve 9 doktora programında eğitim verdiklerini söyledi.

“Kentimiz ve ülkemiz için ne istiyorsak, ideallerimiz neyse, geleceğimiz için neyi düşlüyorsak, üniversitemize bakıp görebiliriz” diyen Özgener, sözlerini şöyle sürdürdü: “Hayallerimizin, vizyonumuzun, ülke sevgimizin temeline eğitimi, akademiyi, üniversiteyi, bilimi koymuyorsak, o temel çürük demektir. Bu üniversitede açılan ve eğitim faaliyetlerini sürdüren bölümler, bu bölümlerde ders veren eğitim kadromuz, bir kentin geleceğinin temellerinin sağlam atılmasını sağladı ve sağlayacak. Ticarete, farklı sektörlere, ekonomiye, kültüre, kentlerimize, sanata, tıbba, teknolojiye tüm bilim dallarına bakışımızı üniversitemizle göstermeliyiz. Tüm İzmirlilere, burada bulunan oda üyelerimizin aracılığıyla tüm sektörlerimize daha önce de yaptığım çağrıyı bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Gelin burada eğitimin, gelişimin, değişimin, birlikte oluşturulacak projelerin bir parçası olun. Üniversitemizin de öğrenci veya öğretim üyesi tüm bileşenlerine çağrım, hayallerinizi, fikirlerinizi, projelerinizi bizlere aktarmaktan çekinmeyin. En büyük amacımız sizlerin genç, dinamik, vizyoner ve bilimsel bakış açılarınız üzerinden bir üniversite oluşturmak. Değişimi ve gelişimi birlikte başarmak. Hiç çekinmeden kapımızı çalın, projelerinizi anlatın. Mütevelli heyetimizin, İzmir Ticaret Odası'nın ve şahsen benim kapım sizlere her zaman sonsuza kadar açık.”

“Geleceği tahmin edin”

İlk ders konuşmasını gerçekleştiren iş adamı Lucien Arkas ise iş dünyasında başarılı olmanın önemli unsurlarından birinin yabancı dil bilgisi olduğuna dikkat çekti. Üniversitede lisan ağırlıklı ders alacakları için öğrencilerin avantajlı olduğunu vurgulayan Arkas, “Bir İtalyanla İtalyanca konuştuğumda karşımdaki kişinin bana güveni yüzde 50 yükseliyor. Bu alandaki yeterliliğinizi elinizden geldiğince arttırın” dedi.

Tören, üniversite öğrencilerinin gösterilerinin ardından tören sona erdi.