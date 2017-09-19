İzmir Ekonomi Üniversitesi kampüsü yeniden düzenlenecek

Ege Bölgesi’nin ilk vakıf üniversitesi İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ), 2017-2018 Akademik Yılı Açılış Töreni, İEÜ Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Törene İEÜ Mütevelli Heyet Başkanı Ekrem Demirtaş’ın yanı sıra İEÜ Rektörü Prof. Dr. Can Muğan, CHP İzmir Milletvekili Ali Yiğit, Çin İzmir Başkonsolosu Zengxian Liu, mütevelli heyet üyeleri, akademisyenler ve konuklar katıldı.

İEÜ Mütevelli Heyet Başkanı Ekrem Demirtaş, geçilen yılların başarı dolu ve hep yatırım ile geçtiğini ve baykuş yuvası eski bir otelden, bir üniversite oluşturduklarına dikkat çekti. Geçmişte fiziksel altyapıya çok büyük yatırımlar yaptıklarını ancak önemli olanın öğrencilere yaptıkları yatırım olduğunu dile getiren Demirtaş, bugün mezunları ile gurur duyduklarını, mezunlarının dünyanın her yerinde, çok çeşitli sektörlerde, önemli mevkilerde çalıştıklarını söyledi.

Bin 700 yeni öğrenci

Bu sene bin 700 öğrencinin aralarına katıldığını ifade eden Demirtaş, “En az onlar kadar biz de heyecanlıyız. Onları yenilikçi ve girişimci olarak yetiştirerek hayata hazırlayacağız. Mezunlarımızın pek çoğu, hatta mezun olmayan öğrencilerimiz şu an da sayamayacağım kadar çok üstün başarı gösteriyorlar. Ama çok az sayıda öğrencimiz de bize uyum sağlamayarak, daha kolay diploma alacakları yerlere gidiyorlar. 3 yıldır, ‘Bu gençlikte iş var’ programı kapsamında, TÜSİAD girişimci bayrağı üniversitemizde dalgalanıyor. İki gün önce de, Derya Özkan hocamızın mailinden öğrendim. Tasarım alanında İngiltere’de yapılan yarışmalardan da, finalist olan öğrenci ve mezunlarımız var. 2. sınıf öğrencilerimizden Mete Arkın, Ecem İlkyaz ve Murat Yılmaz’ın yaptığı kısa belgesel film Çıkmaz Şehir, Mimarlar Odası’nın düzenlediği Uluslararası Mimarlık ve Kent Filmleri festivaline başvuran (90 ülkeden) 910 film arasında ilk 47’ye girip finalist olmaya hak kazandı. 9 lisanda 2. dil eğitimi veriyoruz. Bu vesile ile Çin Başkonsolosumuza teşekkür ediyorum. Bini aşkın kitap, laptop hediye etti. Çince kültür sınıfı düzenliyoruz. Çin, dünyanın en potansiyel ülkesi. İlişkilerimizi daha da geliştireceğiz” diye konuştu.

Laboratuvarlara 5 milyon dolar yatırım

İki yıl önce kampüse akıllı sınıflar yaptıklarını belirten Demirtaş, laboratuvarlara 5 milyon dolar yatırım yaptıklarını bu yatırımların başarıları artırmada etkili olacağını söyledi.

Üniversitede öğrenci hedeflerinin 7 bin 500 olduğunu ancak geçen yıl FETÖ’den dolayı kapatılan üniversitelerden çıkan öğrenciler sebebiyle mecburi olarak sayının 10 bin 500’ü bulduğunu ifade etti.

“Kampüs planlamasını yeniden yapıyoruz”

Çağın gereği olarak sağlık alanında eğitime başladıklarını vurgulayan Ekrem Demirtaş, “O nedenle, kampüs planlamasını yeniden yapıyoruz. Meslek yüksekokulumuzu İzmir Ticaret Odası’nın yeni binasına taşınmasını takiben, oda binalarına taşımayı planlıyoruz. Eski otel yapısını 2 etapta yenileyerek daha fonksiyonel hale getireceğiz. Bu sene tıp fakültemize öğrenci aldık. Eğitim yapacakları hastaneyi bir yıl içinde tamamlayacağız” ifadelerini kullandı.

“Mustafa Kemal’in askerlerini yetiştirmeye devam edeceğiz”

Üniversitenin 17. yılında hedeflerine erişmenin gururunu yaşadıklarını dile getiren Demirtaş, “Bu nedenle, katkı yapan, başta rektör ve akademisyenlere, öğretim görevlilerimize, idari personelimize, üniversitemiz mütevelli heyetine, vakfımızın mütevelli heyetine, İTO yönetim ve meclisine teşekkürlerimi sunuyorum. Geçmişte olduğu gibi geleceğimizde de ülkemiz için Mustafa Kemal’in askerlerini yetiştirmeye devam edeceğiz” dedi.

Beyaz önlük giyme töreni

İEÜ Rektörü Prof. Dr. Can Muğan ise üniversitenin her geçen yıl büyüdüğüne işaret ederek, üniversitenin başarıları ve fakülteler hakkında bilgiler paylaştı.

17. Akademik Yıl Açılış Töreni’nde Tıp Fakültesi öğrencileri için de beyaz önlük giyme töreni gerçekleştirildi. Açılışta konuşmaların ardından İEÜ Halk Dansları Kulübü de halk oyunları oynadı.