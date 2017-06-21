Dr. Can Muğan, İşletme, Sağlık Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri Enstitüleri bünyesinde hem profesyonel yaşamda hem de akademik kariyerlerinde girişimci ve yenilikçi olmayı hedefleyen bireylere eğitim sunduklarını kaydetti.

Kariyerlerine yüksek lisans diplomasına sahip olarak farklı yön vermek isteyen gençler ve profesyoneller için İEÜ, güz dönemi yüksek lisans ve doktora kayıt işlemleri sürüyor. 28 Haziran’da son bulacak birinci başvurular, üniversite web sayfasındaki enstitüler bölümünden yapılabilecek.

Tezli ve tezsiz yüksek lisans seçeneklerinin yanı sıra uzaktan eğitimin gerçekleştirildiği 4 enstitüde, öğrenciler, elektronik mühendisliğinden finansa, lojistik yönetiminden üreme biyolojisine, sağlık kuruluşları yöneticiliğine dek farklı alanlarda kendilerini geliştirme olanağı yakalayacak. İEÜ Rektörü Prof. Dr. Can Muğan, İşletme, Sağlık Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri Enstitüleri bünyesinde hem profesyonel yaşamda hem de akademik kariyerlerinde girişimci ve yenilikçi olmayı hedefleyen bireylere eğitim sunduklarını kaydetti.

“Kariyerde tek uzmanlık yetmiyor”

Lisansüstü programlarının çağın ve iş dünyasının ihtiyaçları doğrultusunda hazırladığını belirten Prof. Dr. Muğan, zaman ve mekan sorunları nedeniyle kampüse gelemeyenler için uzaktan MBA (e-MBA) programı bulunduğunu da söyledi. Eğitim dilinin İngilizce olduğunu ancak bazı programların Türkçe opsiyonlarının da bulunduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Muğan, “Çalışma yaşamımızda tek bir uzmanlık alanında kalmıyoruz ve yenilerinin eklenmesi gerekiyor. Yüksek lisans programları kişilerin uzmanlaşmak istediği alana odaklanmasını sağlıyor. Kariyerinde emin adımlarla yükselmek isteyenlerin yüksek lisans eğitimine yöneldiği görülüyor. İş dünyasında yüksek lisans eğitimini almış uzmanlar her geçen gün dikkat çekiyor. İş yaşamında yeni bir açılım oluşturmak isteyenleri yüksek lisans eğitimine bekliyoruz” dedi.