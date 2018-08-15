İzmir Ekonomi Üniversitesinde yüksek lisans kolaylığı

Üniversite, 31 lisansüstü ve 10 doktora programıyla küresel rekabet ortamında emin adımlarla ilerlemek isteyenler içinde ayrıca fırsat veriyor.

Gençler ve profesyoneller için hazırlanan İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) programlarında, 2018-2019 Akademik Yılı Güz Dönemi yüksek lisans ve doktora kayıt işlemleri sürüyor. Öğrenciler, tezli ve tezsiz program seçeneklerinin yanı sıra uzaktan eğitimle de kendilerini geliştirme olanağı sunuluyor. www.ieu.edu.tr web sayfasındaki enstitüler bölümünden yapılabilecek başvurular, 31 Ağustos’ta son bulacak.

İEÜ Rektörü Prof. Dr. Can Muğan, lisansüstü programlarının hem iş dünyasının ihtiyaç duyduğu personeli yetiştirmeye, hem de kişisel gelişime büyük katkı sağladığını söyledi. Rektör Prof. Dr. Muğan, "Yüksek lisans programları kişilerin uzmanlaşmak istediği alana odaklanmasını sağlıyor. Akademik kadromuz ve küresel eğitim anlayışımızla pratik bilgilerin harmanlandığı bir eğitim sunuyoruz. İş yaşamında yeni bir açılım oluşturmak isteyenlerin yüksek lisans eğitimine bekliyoruz. Günümüz çalışma yaşamında artık tek bir uzmanlık alanı yeterli olmuyor. Yenilikleri yaşamımıza katmamız gerekiyor" dedi.

Eğitim dilinin İngilizce olduğunu; ancak bazı programların Türkçe opsiyonlarının da bulunduğuna işaret eden Prof. Dr. Muğan, zaman ve mekân sorunları nedeniyle kampüse gelemeyenler için Uzaktan MBA (e-MBA) programının yer aldığını kaydetti.

Öğrenciler, işletme enstitüsü bünyesinde, işletme ile finans doktora, finans yüksek lisans, MBA, uzaktan MBA (Türkçe, İngilizce), yöneticiler için MBA (Türkçe-İngilizce) programlarında eğitim alıyor.

Fen Bilimleri Enstitüsü’nde; bilgisayar mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, uygulamalı matematik ve istatistik doktora programları ile bilgisayar mühendisliği (tezli-tezsiz), biyomühendislik (tezli-tezsiz), elektrik-elektronik mühendisliği (tezli-tezsiz), endüstri mühendisliği (tezli), finansal matematik (tezsiz), ileri mimari tasarım (tezsiz), iş sağlığı ve güvenliği (tezli- tezsiz), mimarlık, uygulamalı istatistik alanında eğitim veriliyor.

Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde ise deneysel psikoloji, ekonomi, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, tasarım çalışmaları doktora programları bulunuyor. Doktoranın yanı sıra bankacılık ve uygulamalı finans, deneysel psikoloji, ekonomi, finans ekonomisi (tezli-tezsiz), lojistik yönetimi (tezli – tezsiz), marka iletişimi (tezsiz), medya ve iletişim çalışmaları, özel hukuk (tezli – tezsiz), pazarlama iletişimi ve halkla ilişkiler (tezli – İngilizce), siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler (tezli – tezsiz), sürdürülebilir enerji (tezli – tezsiz), tasarım çalışmaları, tasarım yönetimi (tezsiz), yat tasarımı (tezsiz) programlarında öğrenciler kabul edilecek.

Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde de yine sağlık kuruluşları yöneticiliği (tezsiz), sağlıkta kalite ve hasta güvenliği (tezli- tezsiz), üreme biyolojisi (tezli – tezsiz), cerrahi hemşireliği (tezli) programlarda eğitim gerçekleştirilecek.