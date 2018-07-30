İzmir Ekonomi’de öğrencilerin geleceği için 81 kişilik ekip

İzmir’de yaşamın her alanında hızlı bir değişimin başladığını söyleyen İzmir Ticaret Odası Başkanı ve İEÜ Mütevelli Heyet Başkanı Mahmut Özgener, "Üniversitemiz de gerek akademik gerekse teknolojik altyapısını güçlendirerek bu değişime ayak uydurdu. Geleceğini şekillendirmek isteyen tüm gençlerimizi üniversitemize bekliyoruz” dedi.

Başkan Özgener, üniversitenin öğrenci odaklı gelişim içerisinde olduğunu belirterek, üniversite adayları ve ailelerine, bilinçli tercihler yapabilmesi amacıyla danışmanlık hizmeti verdiklerini söyledi. Uzman rehber danışmanların adaylara tercihlerinde yol gösterdiğini ve üniversitenin gönüllü öğrencilerinin de deneyimlerini paylaştığını kaydeden Başkan Özgener, "İzmir Ticaret Odası’nda yeni şeyler söyleme ihtiyacını yaşadığımız değişim ile gerçekleştirdik. Üniversitemizde de yeni bir dönem başlıyor. Bu yeni dönemde, öğrencilerimizi her konu hakkında tartışabilen, sorgulayabilen, fikir üreten, sadece meslek sahibi değil, hayata yönelik bir vizyon ve duruş geliştirmiş bireyler olarak yetiştireceğiz. Öğrencilerimiz, ülkemizin geleceğidir. Ülkemizin geleceğini gençlerimizle birlikte kurmak istiyoruz" diye konuştu.

İzmir Ekonomi Üniversitesinin İzmir ve Türkiye için bilimsel ve teknolojik değerler üreten bir kurum haline geleceğini vurgulayan Başkan Özgener, şunları söyledi:

"Hedefimiz öğrencilerimizin üniversitemizde aldığı eğitimi hayatının her alanına hakim kılmasıdır. Bu amaç doğrultusunda bütün planlamalarımızı oluşturduk. Yeni dönemde, İzmir Ekonomi Üniversitesi ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet yeteneğine sahip, yeniliklere açık, kendini daima geliştiren, teknoloji üreten, yaratıcı, yenilikçi, girişimci ve liderlik özellikleriyle dolu gençler yetiştirecek. Üniversitemizi, gençlerimiz ve akademisyenlerimizle birlikte değer yaratan bir kurum haline getireceğiz. Cesur, girişimci ruhlu, bilgi üretiminde sınırları olmayan ve daha iyi bir dünya inşa etmek isteyen gençlerimizi üniversitemize davet ediyorum.”

Başkan Özgener, üniversite bünyesinde bugün 8 fakültede 35 bölümde lisans, 3 meslek yüksekokulunda 29 önlisans, 42 yüksek lisans ve 9 doktora programı eğitimi verildiğini ifade etti.

Deneyimli uzmanlar destek oluyor

Üniversite eğitimi için tercihlerini yapacak gençlere, İzmir Ekonomi Üniversitesinde deneyimli uzmanlar destek oluyor. 14 Ağustos’a dek üniversite bünyesinde oluşturulan ’İzmir Ekonomi Üniversitesi Tercih Dönemi Danışmanlık Hizmeti’ kapsamında, gençler hayalini kurdukları meslekler hakkında bilgi alıyor. Hafta sonları da hizmet vermeye devam edecek tercih danışmanlığında üniversiteye gelemeyenler de 444 49 38 çağrı merkezi ve 0232 488 85 85 no’lu telefonlardan bilgilendirilecek.