İzmir Ekonomi’de Y ve Z kuşağı için etkin öğrenme formülü

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Öğretme ve Öğrenme Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından uygulanan Blackboard öğrenme yönetim sistemi ile öğrenciler; ders notları, videoları ve ödevlere internet erişimi olan her ortamdan diledikleri saatte erişebiliyor. Genç kuşağın teknoloji ile olan yakın ilişkisi dikkate alınarak hazırlanan ve uygulanan sistemde öğrencilerde mutlu olurken, yüzde 90’ı Blackboard sistemini faydalı buluyor.

İEÜ Öğretme ve Öğrenme Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Dr. Esin Çağlayan, Y ve Z kuşağının teknoloji adaptasyonları ve kullanımının yüksek olduğuna dikkat çekerek, "Yeni kuşaklar için eğitim planlaması yaparken günümüz klasik eğitim anlayışları yeterli gelmiyor. Yeni kuşaklar için eğitimde değişim ve dönüşüm kaçınılmaz hale geliyor. Öğrencilerin dikkatleri çabuk dağılıyor, uzun dersler saatlerinde verimliliklerini düşürüyor. Eğitim süreçlerinde teknolojiyi kullanarak zaman-mekan bağımlılığını en aza indirmek gerekiyor. Üniversitemizde, 2015 yılından bu yana akıllı kampüs projesi kapsamında Blackboard öğrenme yönetim sistemini kullanıyoruz. Öğrencilerin her an her yerde ders notları, ders videoları ve ödevler gibi öğelere, istedikleri zaman ve yerde erişimlerini sağlıyoruz" dedi.

Öğrencilerin Blackboard sistemine sadece masaüstü veya dizüstü bilgisayarlardan değil mobil uygulama sayesinde telefonlarından da erişebildiklerini kaydeden Dr. Çağlayan, Blackboard Analytics sistemiyle de öğretim elemanlarının öğrencilerin ders içeriklerine ne sıklıkta eriştiğini, geçirdiği süreyi ve ders ile etkileşimini takip edebildiğini söyledi. Öğrencilerin de kendi performanslarını değerlendirebildiğini aktaran Dr. Çağlayan, bu sistemin dünyanın en başarılı üniversitelerinden Princeton, Johns Hopkins, Manchester gibi üniversiteler tarafından kullanıldığına işaret etti.