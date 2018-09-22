İzmir Ekonomi'de yeni dönem Can Bonomo'yla başladı

İzmir Ekonomi Üniversitesi 2018-2019 Akademik Yılı'nda, eğitime başlayan öğrencileri için “Hoş Geldin Günü” etkinliği gerçekleştirildi.

Üniversite eğitimi için İzmir Ekonomi Üniversitesi'ni tercih eden ve eğitime başlayan bin 526 öğrencisine “hoş geldin” sözleriyle seslenen İEÜ Rektörü Prof. Dr. Can Muğan, “Türkiye'nin ve dünyanın geleceğinde söz sahibi olacak gençleri yetiştiriyoruz. Hepimiz bizden sonraki neslin daha iyi olması için çalışıyoruz. Siz öğrencilerimizden eğitim hayatınız boyunca kendinizi geliştirmenizi, fikrinizi söylemekten korkmamanızı istiyoruz. Dengeyi hayatınızda kurun, zaman yönetimini uygulayın. Sizler bizim geleceğimizsiniz” dedi. İEÜ Öğrenci Konsey Başkanı Buğra Kaan Günay da, öğrencilerin uluslararası bir eğitim alacaklarını söyledi.

Etkinlikler kapsamında gün boyunca İEÜ hakkında bilgiler aktarıldı, üniversitenin sosyal ve akademik yapısı yeni öğrencileriyle paylaşıldı. Öğrenci Kulüpleri Tanıtım ve Aktivitelerinin yapıldığı etkinlikte, Can Bonomo söz ve bestelerini yaptığı şarkıları gençlerle birlikte söyledi. Konseri öğrencilerle birlikte İEÜ Mütevelli Heyet Üyesi Rıfat Kızıldeniz ve Bonomo'nun babası Yaşar Bonomo da izledi.