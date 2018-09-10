İzmir Ekonomi'de yeni dönem

İzmir Ekonomi Üniversitesi Mütevelli Heyeti, akademik ve idari birimlerin koordine edilerek üniversitenin yeniden yapılandırılmasının sorumluluğunu Prof. Dr. Murat Borovalı'ya verdi.

Siyaset bilimi profesörü olan Prof. Dr. Borovalı, İzmir Ekonomi Üniversitesi'nin yükselen şehrin yükselen üniversitesi olduğunu belirterek, “Üniversitemiz Mütevelli Heyeti ve Rektörümüzle birlikte daha iyi adımlar atarak üniversitemizi İzmir'e ve ülkemizin geleceğine hizmet eden kurumlar arasında üst sıralara taşıyacağız” dedi. Kendisinin Türk eğitim sisteminde akademisyen ve yönetici olarak görev aldığını, bu iki alandaki tecrübelerini İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde yansıtacağını kaydeden Prof. Dr. Borovalı, üniversitenin yaşayan ve İzmir'e katkı sağlayan bir yapıya dönüşeceğini vurguladı.

"Üniversite, İzmir Ticaret Odası ve İzmir"

Birincil önceliklerinin 10 bini aşkın öğrencisine iyi bir eğitim vermek ve onları geleceğe hazırlamak olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Borovalı, şunları söyledi: “Üniversitemizi hem İzmir'in hem de İzmir Ticaret Odası'nın içinde yer aldığı üçlü bir sacayağı içerisinde görmekteyim. Ortak akıl aracılığıyla açık, şeffaf bir şekilde üniversite yönetimini gerçekleştireceğiz. Burada katılımcı bir yöntem benimseyerek üniversitenin dönüşümünü sağlamayı düşünüyoruz. Mütevelli Heyet ve İzmir Ticaret Odası Başkanımız Mahmut Özgener'in de sıklıkla belirttiği gibi, üniversitenin İzmir Ticaret Odası'yla olan ilişkisini derinleştirerek ortak bir sinerji yaratacağız. Bakışımızın üçüncü boyutu da İzmir şehridir. Bu sac ayağına can verecek perspektif şehrimizdir. Türkiye'de dışarıdan bakıldığında İzmir şehir olarak da ülkemize yapabileceği katkılar açısından da yükselen bir değer. Bu önemli potansiyeli gerçekleştirebilmesi için üniversitenin çok önemli katkı yapabileceğini düşünüyoruz.”

"İzmir'in potansiyeli İzmir Ekonomi'yle ortaya çıkacak"

İzmir'in potansiyelini ortaya çıkarmak için son 30 yılın en önemli fırsatını yakaladığını, kentin yaşamak ve çalışmak için cazibesinin giderek arttığını aktaran Prof. Dr. Borovalı, bu cazibenin İzmir'e katkı sağlayacak şekilde dönüşmesinde İzmir Ekonomi Üniversitesi'nin büyük yararı olacağını ifade etti. Prof. Dr. Borovalı, “İzmir Ekonomi Üniversitesi olarak yükselen şehrin yükselen üniversiteyiz. Aynı zamanda, üniversitemizin, İzmir'de yaşayanların sürekli eğitim alabildiği, yaşayan bir mekan olmasını istiyoruz. Yaş, tecrübe fark etmeksizin herkesin kendi donanımını iyileştirmesi gereken bir döneme girdik. Üniversitemizi sadece öğrencilerine 4 ya da 5 yıl çok iyi eğitim veren bir yapı olarak değil, bu şehrin kendini geliştirmek isteyen her bir yaşayanına donanımını ve kapasitesini artırma olanağı sağlayacak bir kurum olarak da görmek istiyoruz” diye konuştu.

Prof. Dr. Murat Borovalı kimdir?

1966 yılında İzmir'de doğan Prof. Dr. Murat Borovalı, 1984 yılında İzmir Atatürk Lisesi'ni bitirdi. 1989 yılında Boğaziçi Üniversitesi'nden ekonomi alanında lisans derecesini aldı. İngiltere'de Manchester Üniversitesi'nde yüksek lisans ve doktora çalışmalarını tamamladıktan sonra 2000 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde Yardımcı Doçent olarak eğitim vermeye başladı. Siyaset Kuramı alanında çalışmalarını sürdüren Borovalı, doçent ve 2015 yılında profesör unvanlarını aldı. Yıllar içerisinde üstlendiği akademik ve idari pek çok sorumluluğun yanı sıra bir süre de İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektör Vekili olarak görev yaptı.