İzmir Ekonomi’den mezuniyet defilesi

İzmir Ekonomi Üniversitesi Kampüs Park’ta gerçekleştirilen mezuniyet defilesine İEÜ Mütevelli Heyet Başkanı Ekrem Demirtaş, Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, Moda Tasarımcıları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Özlem Kaya, İEÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Aşkar, Prof. Dr. Filiz Başkan, İEÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ender Yazgan Bulgun, İEÜ Moda ve Tekstil Tasarımı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Elvan Özkavruk Adanır, ünlü modacı Zuhal Yorgancıoğlu, mütevelli heyet üyeleri ve konuklar katıldı.

Başkan Demirtaş ile konuklar, defile öncesinde Endüstriyel Tasarım, Görsel İletişim Tasarımı, Mimarlık, İçmimarlık ve Çevre Tasarımı bölümleri öğrencilerinin mezuniyet sergilerini inceledi. İEÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ender Yazgan Bulgun, İzmir Ekonomi Üniversitesi tarafından düzenlemesi yapılan rekreasyon alanın açılışının mezuniyet defilesiyle yapıldığını da ifade ederek, “Bize bu imkanı sağladıkları için Balçova Belediyesi’ne teşekkür ederiz. Bu yıl sergi ve defilemizin konsepti Genaration D’dir. Fakülte olarak yeni nesil tasarımcıları yetiştirmekteki gücümüzü ifade etmek istiyoruz. Fakültemizin beş bölümünden mezun olan tasarımcı adayları, geleceğin dünyasında önemi gitgide artan tasarım mesleğinin yeni profesyonelleri olarak hayata atılıyor. Bu yıl fakültemizden yaklaşık 200 öğrencimiz mezun oluyor. Bu ay sonunda da Dünya Tasarım Örgütü (World Design Organization) yöneticilerini üniversitemizde konuk edeceğiz” dedi.

“21 öğrenciden 80 parça tasarım”

Öğrencilerin dört yıllık öğrenim hayatları boyunca uygulamalı ve teorik derslerin yanı sıra farklı etkinliklerle bakış açılarının zenginleştiğini kaydeden Prof. Dr. Bulgun, defilede 21 öğrencinin 80 parçadan oluşan hazır giyim kıyafetlerini podyuma taşıdığını söyledi. Prof. Dr. Bulgun, “Öğrencilerimiz 2018 mezuniyet koleksiyonlarını yeni romantik temasıyla hazırladı. 4. sınıf öğrencilerimiz, Öğretim Görevlileri Dr. Arzu Vuruşkan Gündoğan ve Jörn Fröhlich tarafından yürütülen tasarım stüdyosu dersinde koleksiyonlarını oluşturdu. 2018 modası, farklı kültürlerden ve zamanlardan stillerin birleşimini kutlayan, romantik koleksiyonlarla kendini gösteriyor. Defilede 3. sınıf öğrencilerimiz de Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şölen Kipöz yönetimindeki tasarım stüdyosunda moda masalları adıyla denim, denim-dışı kumaşlarla tasarımlarını bizlere sundu. Defilenin koreografisini Akif Örük hazırladı. Mankenlerimiz de öğrencilerimizden oluştu” diye konuştu.