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01 Haziran 2018 11:30

İzmir Ekonomi’den reklam dünyasına yenilikçi adımlar

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü öğrencileri, yıl boyunca hazırladıkları reklam kampanyalarını İzmir Ticaret Odası Sergi Salonu’nda sergiledi.

İzmir Ekonomi’den reklam dünyasına yenilikçi adımlar

01 Haziran 2018 11:30



İEÜ Genç Yaratıcı Ajansı bünyesinde çalışmalarını hazırlayan öğrenciler, çalışmalarını İEÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Aşkar, Prof. Dr. Filiz Başkan, İEÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ebru Uzunoğlu, akademisyenlerle İzmir Reklamcılar Derneği üyelerinin beğenisine sundu. İEÜ İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölüm Başkanı Doç. Dr. Sema Misci Kip, öğrencilerin iletişim ajansı simülasyonunun ilk kez Haluk Mesci tarafından tasarlandığını belirtti. Doç. Dr. Kip, Mesci ile birlikte ajansı Meriç Eryürek, Gözde Çeviker ve Barış Atilla’nın yönettiğini ve öğrencilerin iletişim ajansındaki düzende çalıştığını söyledi. Doç. Dr. Kip, “Son sınıf öğrencileri için dört yıldır iletişim ajansı simülasyonunu yürütüyoruz. Genç Yaratıcı Ajansı başka üniversitelerde olmayan bir özellik. Öğrencilerimiz yıl boyunca ajans deneyimi kazanıyor. Bu deneyimle mezun oluyor. Öğrencilerimiz için stajdan öte bir kazanım oluyor” dedi.




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