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26 Mayıs 2018 11:23

İzmir Ekonomi’den yılsonu defilesi

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü son sınıf öğrencileri, eğitim yolculuklarını “Yeni Romantizm” adlı defileyle tamamlayacak.

İzmir Ekonomi’den yılsonu defilesi

26 Mayıs 2018 11:23

4 Haziran, saat 21.00’de İzmir Ekonomi Üniversitesi Kampüs Park’ta gerçekleştirilecek mezuniyet defilesinde, öğrenciler oluşturdukları hazır giyim kıyafetlerini, davetlilerin beğenisine sunacak.


21 öğrencinin 80 parçadan oluşan farklı tasarımları, “Yeni Romantizm” adıyla podyuma taşınacak. İEÜ’lü öğrenci modeller tarafından sergilenecek tasarımlar arasında ayrıca 3. sınıf öğrencileri de Viktor ve Rolf’un Peri Masalları adlı kitabından yola çıkarak geliştirdikleri “Moda Masalları” adlı eserleriyle yer alacak.


İEÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ender Yazgan Bulgun, öğrencilerin mezuniyet projelerini, “Yeni Romantik” teması altında hazırlandığını belirterek, “4. sınıf öğrencilerimiz, defileye Öğretim Görevlileri Dr. Arzu Vuruşkan Gündoğan ve Jörn Fröhlich tarafından yürütülen tasarım stüdyosu dersinde hazırlandı. 2018 modası, farklı kültürlerden ve zamanlardan stillerin birleşimini kutlayan, romantik koleksiyonlarla kendini gösteriyor. Defilede 3. sınıf öğrencilerimiz de Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şölen Kipöz yönetimindeki tasarım stüdyosunda moda masalları adıyla denim, denim-dışı kumaşlarla bir koleksiyon hazırladı” dedi. Prof. Dr. Bulgun, defile öncesinde de Endüstriyel Tasarım, Görsel İletişim Tasarımı, Mimarlık, İçmimarlık ve Çevre Tasarımı bölümleri öğrencilerinin mezuniyet sergilerinin İEÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi’nde saat 19:30 dan itibaren gezilebileceğini söyledi.




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