İzmir Ekonomili lojistikçiler iş dünyasıyla buluştu

Bu yıl 10. kez gerçekleştirilen “Üniversite-Sanayi İşbirliği” etkinliği kapsamında öğrenciler, planlama, operasyon, depolama, pazarlama, üretim ve taşımacılık gibi gerçek hayatta karşılaşılan problemler için firma temsilcileri ve akademik danışmanlar eşliğinde uygulanabilir çözüm önerileri geliştirdi.

Lojistik Yönetimi Bölümü’nün kurucu öğretim üyesi Prof. Dr. Tunçdan Baltacıoğlu ve İşletme Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Hasan Fehmi Baklacı’nın açılış konuşmalarını yaptığı etkinlikte sponsorluk desteği de sağlayan TAV Ege Bölge Genel Müdürü Erkan Balcı, üniversite ile sanayi arasında oluşturulan iş birliğiyle öğrencilerin mezun olmadan akademik birikimlerini pratiğe dönüştürdüğünü söyledi.

Etkinlikte “Lojistik-Değer Zinciri” konferansı gerçekleştirildi. Konferansa, Balcı’nın yanı sıra, PepsiCo Müşteri Hizmetleri ve Lojistik İşbirliği Müdürü Merve Arslan, Tedarik Zinciri Müşteri Hizmetleri Koordinatörü Tolga Irmak, Procter and Gamble Satın Alma Müdürü Sibel Altekin, Seago Line Müşteri Hizmetleri Müdürü Ezgi Poyraz, Vodafone Lojistik Müdürü Duygu Kayacık, Red Bull Bölge Satış Müdürü Burak Özkan konuşmacı olarak katıldı.

Etkinlik kapsamında öğrenciler, akademik danışmanları olan Doç. Dr. Özgür Özpeynirci, Doç. Dr Muhittin Hakan Demir, Doç. Dr. Bengü Sevil Oflaç, Doç. Dr. Işık Özge Yumurtacı Hüseyinoğlu, Dr. Öğretim Üyesi Qing Lu, Dr. Öğretim Üyesi Aysu Göçer ve Dr. Sinem Tokçaer ile yürüttükleri projelerin sunumlarından da firmalardan tam not aldı. Öğrencilerin sunumlarını TAV, PepsiCo, Procter and Gamble, Seago Line, Vodafone, Red Bull gibi firmalardan temsilciler dinledi.

Değerlendirme sonucu, İEÜ Lojistik Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muhittin Hakan Demir danışmanlığında öğrenciler Mehmet Anıl Özcan, Gülcan İncu, Yağızer Kutay Atalay, Emir Yıldız, Anıl Mert Demirel, Can Çevik’in Tarkem & Mall Logistics ile yürüttüğü “İzmir tarihi kent merkezi için sürdürülebilir lojistik planlama projesi” birinci oldu.

Etkinlikte, Dr. Öğretim Üyesi Qing Lu danışmanlığında Onur Alakuş, Ahmet Tahsin Tan, Elif Ülkemen, Erva Özyaman, Zehra Erbölükbaş, Nilay Çetin’in Havi Logistics ile sürdürdükleri “Dondurulmuş Besinler için Yeniden Depo Tasarımı ve Yükleme İşlemlerinin İyileştirilmesi: Havi Logistics Örneği” projesi ikinciliği aldı. Doç. Dr. Işık Özge Yumurtacı Hüseyinoğlu danışmanlığındaki Hande Kurtuluş, Büşra Halıcı, Barışcan Şeker, Yağmur Ezgi Özkara, Çağla Hacıoğlu, Hanife Ergin’in, Whirlpool ile gerçekleştirdiği “Beyaz Eşya Sektöründe Dağıtım Kanallarının Geliştirilmesi: Whirlpool Örneği” projesi de üçüncülüğü elde etti.