İzmir Ekonomili mezunlar 4.00’la iş dünyasına adım attı

Eğitimlerini başarıyla tamamlayan 2016-2017 Akademik Yılı Mezunu bin 667 genç, İEÜ Açık Hava Gösteri Merkezi’nde gerçekleştirilen törende diplomalarını aldı. Tören sonunda öğrenciler keplerini fırlatarak, gurur dolu anlar yaşadı.

Törende, İEÜ Mütevelli Heyet Başkanı Ekrem Demirtaş ile İEÜ Rektörü Prof. Dr. Can Muğan, üniversite birincisi, Mütercim Tercümanlık Bölümü Birincisi Elifnur Uysal ile birlikte şeref kütüğüne yıldız çaktı. Üniversite ikincisi, Endüstri Mühendisliği Bölümü Birincisi Alkım Ecem Ünal ve üniversite üçüncüsü, Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü Birincisi Aysu Yücel’e diplomalarını ve plaketlerini Demirtaş ve Prof. Dr. Muğan verdi. İlk üçte yer alan Uysal, Ünal ve Yücel, eğitimlerini tam puan olan 4.00 dereceyle tamamladı.

Ailelerinin gururla izlediği Mühendislik Fakültesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Uygulamalı Yönetim Bilimleri Yüksekokulu Mutfak Sanatları ve Yönetimi Bölümü mezunları, diplomalarını alma sevincini yaşadı.

Törende konuşan İEÜ Mütevelli Heyet Başkanı Ekrem Demirtaş, bugüne dek 12 bin 102 öğrenciyi iş yaşamına gönderdiklerini belirterek, “Sadece diploması olan değil işe hazır öğrenciler yetiştiriyoruz. Bugün mezun olan öğrencilerimizin pek çoğu işini buldu. Hiçbiri de işsiz kalmayacak” dedi.

‘Uzaya İzmir Ekonomi Uydusu’

Bu yıl ilk kez öğrenci alımının yapıldığı Uzay ve Havacılık Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin yüksek irtifa balonunu hazırladıklarını ancak hava muhalefeti nedeniyle uçuşunu ertelediklerini aktaran Başkan Demirtaş, “Rüzgâr nedeniyle ertelendi. Şunu bilin ki İzmir Ekonomi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 11 bölümüyle işbirliği içerisinde çalışarak, 3 - 5 yıl içerisinde uzaya İzmir Ekonomi’nin uydusunu gönderecek. Artık sanayi devrimi 4.00 olarak nitelendiriliyor. Mekatronik Bölümümüz robot üretimine başlıyor, ekim ayında sergilenecek. Ülkemizin geleceği bilim ve teknolojide. Bilim ve teknolojiye yatırım yapıyoruz. Gençlerimize yatırım yapıyoruz. Bugün bin 667 Mustafa Kemal Askerini iş yaşamına uğurluyoruz. Gururluyuz” diye konuştu.

İEÜ Rektörü Prof. Dr. Can Muğan, öğrencileri iş yaşamına uğurladıklarını, onların başarılarıyla gurur duyduklarını söyledi.

"Cumhuriyet sevdalısı mezunlarız"

İEÜ Mezunlar Derneği Başkanı Engin Kıbrıslı ise, İEÜ mezunlarının çalışan, sorgulayan, yorulmayan, sürekli projeler üreten donanımlı bir nesil olduğunu belirtti. Üniversite birincisi Elifnur Uysal da, hayallerinin peşinden gittiğini ve İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin mezunu olmaktan gurur duyduğunu ifade etti.