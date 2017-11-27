İzmir Ekonomili öğretim üyesine önemli görev

Dr. Osman Demirbaş, Nijerya’nın Lagos kentinde yapılan 28. genel kurulda, Uluslararası İç Mimarlar Tasarımcılar Federasyonuna Avrupa’dan temsilci meslek elçisi olarak görevlendirildi.

2016 yılında iç mimarlık mesleğinin uygulamada değer ve kriterlerini göstermek amacıyla hazırlanan IFI Deklarasyonuna 120 dünya şehri arasında Türkiye’den sadece İzmir yer almıştı. İmza, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ile IFI Eski Başkanı Sebastiano Renari arasında imzalanmıştı. Federasyonun dünya genelinde de eğitim üyeliğini Türkiye’den sadece İzmir Ekonomi Üniversitesi üstlendi. Uluslararası İç Mimarlar Tasarımcılar Federasyonunun genel kuruldaki yeni göreviyle birlikte, Türkiye’nin temsil gücü de arttı. Doç. Dr. Demirbaş, bu kapsamda Uluslararası İç Mimarlar Tasarımcılar Federasyonuna Avrupa’dan temsilci meslek elçisi olarak görevlendirildi.

İEÜ İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Osman Demirbaş, 2016 yılında İzmir’in deklarasyona imza atan 121. kent olduğunu anımsattı. Kendisinin federasyonda 2011-2014 yılları arasında yönetim kurulu üyeliği yaptığını aktaran Doç. Dr. Demirbaş, “Ülkemizde tasarım alanında önemli adımlar atılıyor. İzmirli tasarımcı olarak federasyonda görev almak beni gururlandırdı. Ülkemi ve İzmir’i en iyi şekilde temsil ederek, kentimizin tasarım alanında gelişmesine katkı koymayı sürdüreceğiz” dedi.