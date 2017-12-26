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26 Aralık 2017 11:59

İzmir Ekonomili paramedikler hayat kurtarıyor

2014 yılından beri paramedik yetiştiren İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ), oluşturulan senaryolarla tatbikat yaptı.

İzmir Ekonomili paramedikler hayat kurtarıyor

26 Aralık 2017 11:59


İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Programı öğrencileri, Balçova kampüste oluşturdukları senaryolarla tatbikat yaptı. Gerçeği aratmayan uygulamalar, izleyenlerin büyük beğenisini topladı.


İEÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Nursun Üstünkarlı, Türkiye’de 2005 yılından bu yana eğitim verildiğini, İEÜ bünyesine ise 2014 yılından beri paramedik yetiştirdiklerini söyledi. Paramediklerin acil sağlık hizmetleri yönetmeliğindeki değişiklikle 2004 yılında 112 ambulanslarında çalışma olanağı bulduğunu belirten Üstünkarlı, öğrencilerinin derslerde yaptığı uygulamaları arasında yer alan kalp masajı, defibrilasyon, ilaç uygulaması, yaralıya müdahale örneklerini sergileyerek hastaya müdahalenin nasıl yapıldığına dikkat çekmek istediklerini vurguladı. Üstünkarlı, öğretim görevlileri Melahat Kızıl ve Dr. Yıldırım Gezgin ile eğitimleri sürdürdüklerine değinerek, “Acil bir durum sırasında Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmiş protokoller ile olay yerinde müdahale yeterliliğine sahip paramediklerin yetişmesi, hastane öncesi sağ kalım oranını yükseltir. Hastaların ekipmanlarla hastaneye aktarımlarının sağlanması sakat kalma olasılığını düşürecektir. 112 ambulansları günde binlerce çağrı alıyor. Paramedikler vakalarında bilgi, deneyim ve vicdan gerektiren uygulamalarla hastaya ilk müdahaleye yapıyor” dedi.




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