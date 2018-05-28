Diğer
Kategoriler
28 Mayıs 2018 10:56

İzmir Ekonomi’ye Amerika’dan bilimsel ödül

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Fabrizio Pinto, merkezi Amerika’da bulunan Yerçekimi Araştırma Vakfı (Gravity Research Foundation) tarafından, yer çekimi, teorisi, uygulamaları ve etkileri hakkındaki yazısıyla şeref ödülüne layık görüldü.

İzmir Ekonomi’ye Amerika’dan bilimsel ödül

28 Mayıs 2018 10:56

Pinto, vakıf tarafından bilimsel yazılarına verilen sekizinci ödülünü almaya hak kazandı.


Yerçekimi alanında araştırma yapan bilim insanlarına verilen ödülü alanlar arasında Nobel Ödülü George Smoot, Julian Schwinger, Gerard’t Hooft, Jon Archibald Wheeler, Stephen Hawking, Roger Penrose gibi tanınmış bilim insanları arasında İzmir’i temsilen İEÜ öğretim üyesi Fabrizio Pinto da yer aldı.


İEÜ Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Fabrizio Pinto, ödülü İzmir’e getirmekten mutlu olduğunu belirterek, “Yazımda, yer çekim alanını ölçmenin farklı bir yöntemini önerdim. Bu yaklaşımın en önemli avantajı yapılması önerilen aletin boyutlarının çok küçük olmasıdır. Bu sayede yapılacak araç, uzay gemilerinde hareket halindeyken kullanılabilecek. Uzaydaki yer çekim alanındaki ufak değişiklikleri ya da oldukça küçük ivmeleri ölçmek mümkün olacak. Yazımın yeni bir ödülle dönmesi beni çok mutlu etti. Öğrencilerimizle çalışmalarımız sürüyor. Türkiye’nin de bu alanda hızla ilerleyeceğini biliyorum” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
30
°
C
Çok Bulutlu
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    30°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    30°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    30°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    29°C
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç