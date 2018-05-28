İzmir Ekonomi’ye Amerika’dan bilimsel ödül

Pinto, vakıf tarafından bilimsel yazılarına verilen sekizinci ödülünü almaya hak kazandı.

Yerçekimi alanında araştırma yapan bilim insanlarına verilen ödülü alanlar arasında Nobel Ödülü George Smoot, Julian Schwinger, Gerard’t Hooft, Jon Archibald Wheeler, Stephen Hawking, Roger Penrose gibi tanınmış bilim insanları arasında İzmir’i temsilen İEÜ öğretim üyesi Fabrizio Pinto da yer aldı.

İEÜ Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Fabrizio Pinto, ödülü İzmir’e getirmekten mutlu olduğunu belirterek, “Yazımda, yer çekim alanını ölçmenin farklı bir yöntemini önerdim. Bu yaklaşımın en önemli avantajı yapılması önerilen aletin boyutlarının çok küçük olmasıdır. Bu sayede yapılacak araç, uzay gemilerinde hareket halindeyken kullanılabilecek. Uzaydaki yer çekim alanındaki ufak değişiklikleri ya da oldukça küçük ivmeleri ölçmek mümkün olacak. Yazımın yeni bir ödülle dönmesi beni çok mutlu etti. Öğrencilerimizle çalışmalarımız sürüyor. Türkiye’nin de bu alanda hızla ilerleyeceğini biliyorum” dedi.