İzmir Ekonomi’ye bin 736 yeni öğrenci

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, İzmir Ekonomi Üniversitesi lisans kontenjanında bin 109, ön lisansta da 627 öğrenciyi bünyesine alarak, geleceğin dünyasına yön verecek bireyler olarak yetiştirecek.

İEÜ Mütevelli Heyet Başkanı Mahmut Özgener, üniversitenin bilimi, evrensel değerlerde ön sıralara çıkartma hedefiyle eğitim verdiğini, yeni bin 736 öğrencisiyle de geleceği birlikte şekillendireceklerini belirtti. Üniversitenin 8 bin 131 öğrencisine ev sahipliği yaptığını, yeni öğrencilerine “hoş geldiniz” dediklerini kaydeden Başkan Özgener, İzmir Ticaret Odası’nda başlayan devinimin üniversitede de yaşandığını, öğrencilerin her konu hakkında tartışabilen, sorgulayabilen, fikir üreten, sadece meslek sahibi değil, hayata yönelik bir vizyon ve duruş geliştirmiş bireyler olarak mezun olacağını vurguladı. Başkan Özgener, “İzmir Ticaret Odası’nın girişimleriyle İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı tarafından kurulan üniversitemiz, bilimi, evrensel değerlerde ön sıralara çıkartan bir yapı içerisinde gençlerimize bir eğitim yuvası oldu. İzmir’in ilk vakıf üniversitesi olarak cesaretle attığımız her adımda gençlerimizin enerjisiyle birlikte yol alıyoruz” dedi.

“Yeni bir dönem başlıyor”

Türkiye’nin ve dünyanın geleceğinde söz sahibi olacak gençleri yetiştirdiklerini, bugün 8 fakültede 35 bölümde lisans, 3 meslek yüksekokulunda 29 önlisans programında eğitim gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Özgener, şunları söyledi:

“Hayallerinin peşinden giden gençlerimize ev sahipliği yapacağımız için mutluyuz. Gençlerimiz, burada sadece meslek sahibi olmayacak. Demokrasiye inan, yenilikçi ve girişimci bireyler olarak ülkemiz ve insanlık için önemli işler yapacak ve yarının liderleri olarak mezun olacaklar. Üniversitemiz, öğrencilerimizin hayallerine giden yolda onlara eşlik edecek. İzmir Ticaret Oda’mızın da güçlü bağlarını üniversitemizde daha hissedeceğimiz yeni bir dönem başlıyor. Öğrencilerimize ve ailelerine bizi tercih ettikleri için teşekkür ediyorum.”