İzmir Ekonomi’ye En İyi Eğitim Binası Ödülü

Eğitim dili İngilizce olan İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ), öğrencileri için oluşturduğu ve akıllı sınıfla donattığı yeni binası Yabancı Diller Yüksekokulu, “Sign of The City Awards 2017” yarışmasında “En İyi Eğitim Binası” alanında ödülün sahibi oldu. bina tasarımı “En İyi Mimarı Tasarım Binası” alanında da finalist oldu.

Daha önce İtalya’da düzenlenen ve uluslararası jürinin oy verdiği A’ Tasarım Ödülleri ve Yarışmasında yer alan İEÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Binası, büyük jüri tarafından Mimarlık, Bina ve Strüktür Tasarımı Kategorisinde ödüllendirilmişti. İEÜ Yabancı Diller Yüksekokulu’nun aldığı “Gümüş A” ödülü ile uluslararası platformda İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin tasarım mükemmelliği tescillenmişti.

Bina, İEÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü öğretim üyeleri Gudjon Thor Erlendsson, Özlem Akın Tapçalap, Michael Edward Young tarafından tasarlandı. Uygulaması ise İEÜ Proje ve İnşaat Müdürü Mimar Hüsnü Alphan, Mimar Mehtap Altuğ tarafından yapıldı.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ekrem Demirtaş, üniversitenin tasarımlarının yarışmalardan başarılarla dönmesinden gurur duyduklarını söyledi. Yabancı Diller Yüksekokulu’nun yabancı dil öğrenim sürecine yönelik hazırladığını kaydeden Başkan Demirtaş, “Binada tüm sınıflar, etkileşimli projeksiyon, all-in-one PC, mikrofon, akıllı tahta ile donatıldı. Şu an bin 112 öğrencimiz bu ödüllü binamızda eğitim alıyor. Öğrencilerimiz sanal ofis saatlerinde öğretim üyeleriyle bir araya geliyor ve sorularına yanıt buluyor” dedi.

İstanbul’da bir otelde yapılan törende İzmir Ekonomi Üniversitesi adına ödülü İEÜ Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Özlem Akın, İEÜ Genel Sekreteri Levent Gökçeer ile İEÜ Proje ve İnşaat Müdürü, Mimar Hüsnü Alpan, Sign Of The City Awards Jüri Eşbaşkanı Prof. Dr. Güzin Konuk’tan aldı.