İzmir Emlak Fuarı, İran’la Türkiye arasında yeni bir köprü olacak

Arian, “Bu fuar, iki ülkenin dostluk, kardeşlik ve ticaretinde yeni bir köprü olacak” dedi.

İzmir Emlak, Gayrimenkul ve Yatırım Fuarı, Türkiye-İran ilişkilerine yeni bir boyut katacak. 27-30 Eylül 2018 tarihleri arasında Türkiye’nin en büyük ve en modern fuar alanı, Fuar İzmir’de kapılarını açacak olan, Ege’nin en prestijli uluslararası emlak fuarı, İzmir Property Expo/İzmir Emlak, Gayrimenkul ve Yatırım Fuarı’na İran’dan çok sayıda ziyaretçi ve yatırımcının yanı sıra birçok üst düzey bürokrat da katılacak.

"İranlı yatırımcı fuarı çok önemsiyor"

Konuyla ilgili bir açıklama yapan İran İşbirliği Geliştirme Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hossein Arian, İzmir Emlak Fuarı’nın iki ülke arasındaki dostluk, kardeşlik ve ticaretinde yeni bir köprü olacağını söyleyerek, "Türkiye ile İran arasındaki ilişki yüzyıllara dayanan bir süreçle ifade edilebilir. Dolayısıyla çok uzun bir süredir coğrafi, kültürel ve ticari bir temas halinde olan bu iki sınır komşusu ülke birçok açıdan da birbirine benzer özellikleri taşır; ancak, İran’a uygulanan birtakım haksız ve anlamsız ambargolar nedeniyle Türkiye ile İran arasındaki bu ilişki zaman zaman aksamış ve zayıflamıştır. İşte bizler de bu ilişkiyi her daim diri ve taze tutmak için 2010 yılında İzmir’de faaliyetlerimize başladık. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız Rıfat Hisarcıklıoğlu’nun da tavsiyeleri ile Ege Bölgesi ve İran İşbirliği Derneği’ni kurduk. Daha sonra tüm Türkiye’de faaliyet gösteren derneğimiz İran İşbirliği Geliştirme Derneği adını aldı. Dernek olarak öncelikli amacımız ifade ettiğim gibi Türkiye ve İran’ın işbirliği ve ticaretini geliştirmek. Bunun için de fuar ve seminerleri çok önemsiyoruz" dedi.

Hossein Arian, "Bu güne kadar Türkiye’de gerçekleşen fuarlara İran’dan birçok iş adamını ve yatırımcıları getirdik. Türk ve İranlı iş adamlarının birçok ticari anlaşmasına ön ayak olduk. Yine İran’da gerçekleşen seminer ve fuarlara da Türkiye’den iş adamlarımızı ve yatırımcılarımızı götürdük. Şöyle söyleyebilirim; bugüne kadar derneğimiz sayesinde bu iki ülke arasında 50 milyon dolarlık bir ticarete vesile olduk. Şimdi ise 27-30 Eylül 2018 tarihleri arasında Fuar İzmir’de yapılacak olan İzmir Emlak Fuarı için hazırlıklarımıza başladık. Bu fuarı çok önemsiyoruz; çünkü Türkiye’de binlerce İranlı yaşıyor ve her geçen gün İranlıların Türkiye’ye olan ilgisi de artıyor. Bugün sadece İzmir’de 8 binin üstünde İran vatandaşı ikamet ediyor. İşte tüm bunları göz önüne alarak söylersek İzmir Emlak Fuarı da İranlı vatandaşlar ve yatırımcılar açısından merakla beklenen, ilgi uyandıran bir fuar. İranlılar Türkiye’de bir süredir yatırım yapıyor. Fabrikalar açıyor ve iş yerleri kuruyor. Daha önceleri Antalya civarında yoğun bir İran nüfusu gözlenirken şimdi ise bu yöneliş İzmir’e kayıyor. Biz biliyoruz ki bugün birçok İranlı İzmir’de ikamet edebileceği, yatırım yapacağı, belki de alıp-satacağı bir mülk arayışında" dedi.

"İranlılar gönül rahatlığıyla yatırımlarını yapacak"

Hossein Arian ayrıca, Türkiye’de mülk satın almak ya da yatırım yapmak isteyen İranlı vatandaşların bu fuar sayesinde güvenli bir alışveriş de yapacaklarını ifade ederek, "İranlıların Türkiye’ye olan ilgisi tabii ki bazı kötü niyetli kişiler tarafından da kullanılıyor. Birçok İran vatandaşı bu kişiler tarafından mağdur edildiler. Ancak bu fuarda İranlılar projeleri ve bu projelerin sahiplerini birebir görüp onlarla yüz yüze pazarlık yapma fırsatı da yakalamış olacaklar. Bu açıdan da gönül rahatlığıyla mülklerini satın" diye konuştu.

Onlarca ülkeden ziyaretçi ağırlanacak

Öte yandan Elit Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Kudret Çiçekçi, İzmir Emlak Fuarı için hazırlıkların neredeyse tamamlandığını belirterek, şöyle konuştu:

"Hem yurt içi hem de yurt dışından firma ve ziyaretçilerin çok yoğun bir ilgi gösterdiği fuarımız, İzmir Emlak, Gayrimenkul ve Yatırım Fuarı, bildiğiniz üzere 27-30 Eylül 2018 tarihleri arasında Fuar İzmir’de gerçekleşecek. Her ne kadar bu tarihe 1,5 ay gibi bir süre kalmış olsa da bizler fuarımızla ilgili çalışmalarımızın büyük bölümünü tamamlamış bulunuyoruz. Yurt içi ve yurt dışı tanıtım çalışmalarımız ise tüm hızıyla sürüyor. Daha önce de belirttiğimi gibi fuarımızda 13 ayrı ülkeden yatırımcı uzmanlarının yanı sıra başta Kıbrıs, Yunanistan, Katar, Azerbaycan, İran, Fas, Karadağ, Kırgızistan, Bulgaristan, Macaristan ve Kosova olmak üzere onlarca ülkeden de yatırımcı ve ziyaretçiyi ağırlayacağız. Eylül ayında İzmir’de daha önce yapılmayanı gerçekleştireceğiz. Ben inanıyorum ki İzmir önümüzdeki yıllarda bu fuarla da anılacak bir kent olacaktır."