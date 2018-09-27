Elit Fuarcılık Hizmetleri organizasyonuyla İzmir'de ilk kez 27-30 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek İzmir Property Expo/İzmir Emlak, Gayrimenkul ve Yatırım Fuarı, kapılarını açtı. Törende konuşan Çevre ve Şehircilik İzmir İl Müdürü Selahattin Varan, İzmir'de imar barışı için 450 bin müracaat yapıldığını belirterek, “İzmir imar barışında İstanbul'u 3'e katlamış. İzmir'den 1,5 milyon müracaat bekliyoruz. 31.12.2017 itibariyle daha önce yapılmış kırsal ve kentteki kaçak yapılar imar barışından faydalanır. Bundan sonra yapılan yapıların tamamı yıkılacak” dedi.

Elit Fuarcılık Hizmetleri organizasyonuyla, Türkiye'nin emlak ve gayrimenkul sektörünün önde gelen firmalarının, sektörün ileri gelen temsilcilerinin, ulusal ve uluslararası yatırımcıların bir araya geleceği; sektördeki yeniliklerin ve gelişmelerin sergileneceği İzmir Property Expo/İzmir Emlak, Gayrimenkul ve Yatırım Fuarı, açılış töreni ile Fuar İzmir'de kapılarını açtı. Törene; Çevre ve Şehircilik İzmir İl Müdürü Selahattin Varan, İzmir Emlakçılar Odası Başkanı Mesut Güleroğlu, Elit Fuarcılık Hizmetleri Yönetim Kurulu Başkanı Kudret Çiçekçi, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Mutlu ve çeşitli illerden emlakçılar odaları başkanları ile sektör temsilcileri katıldı. 27-30 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek fuarda, 12 ülkeden katılımcı bulunuyor.

“İzmir'den 1,5 milyon müracaat bekliyoruz”

Törende, imar barışı hakkında açıklamalarda bulunan Çevre ve Şehircilik İzmir İl Müdürü Selahattin Varan, “İmar barışı, ülkemizde yaşayan insan için çok önemli bir konu. 1950'li 60'lı yıllardan bu yana çok göç olmuş. 2000'li yıllarda şehirlerimizi gecekondular sarmış. İzmir'de 26 milyon 350 bin imar yapı stoku olduğunu düşündüğümüzde bunun yarısının imar barışı işle alakası olduğunu düşünüyoruz. İmar barışı konusunda İzmir'den 1,5 milyon müracaat bekliyoruz. İzmir imar barışında İstanbul'u 3'e katlamış. Şu ana kadar 450 bin müracaat var. Beklentimiz devam ediyor. Yoğun şekilde çalışıyoruz. Herkesi ilgilendiren bu konuda bundan faydalanalım, fırsatı avantaja dönüştürelim” diye konuştu.

O yapıların tamamı yıkılacak

Varan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Örneğin vatandaş getirmiş devletin arazisine yapı yapmış oturuyor. Buna devlet olarak artık müsaade etmeyeceğiz. 31.12.2017 itibariyle daha önce yapılmış kırsal ve kentteki kaçak yapılar imar barışından faydalanır. Bundan sonra yapılan yapıların tamamı yıkılacak. Kimse tenezzül etmesin. 81 milyonun hakkını gasp ettirmeyeceğiz.” Konuşmasında gayrimenkule yatırıma önemi vurgulayan Çevre ve Şehircilik İzmir İl Müdürü Selahattin Varan, “Şahsen Euro ve Dolarım olsa bugün bile ‘geç kaldım' derim hemen gayrimenkule yatırıma geçerim. Geniş zamanda herkes yar, önemli olan dar zamanda yar olmak. Bu zaman dilimini çok iyi değerlendirmemiz lazım. Biz başka ülkelere benzemeyiz” dedi.

“Beklentimizin üstünde bir taleple karşılaştık”

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törende, halk oyunu gösterileri düzenlendi. Törenin açılış konuşmasını yapan Elit Fuarcılık Hizmetleri Yönetim Kurulu Başkanı Kudret Çiçekçi, “Bazı engellemelere rağmen, fuarını yapmak için destek veren kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum. İzmir'de bir ilki yapıyoruz. Fuarımız ilk kez düzenleniyor. 13 ülkeden hem yatırımcılar hem de katılımcılar var. Beklentimizin üstünde bir taleple karşılaştık. Onları burada ağırlıyoruz. Aynı zamanda bir kültür turizmi de yaparak onlara İzmir'i gezdireceğiz, İzmir'i tanıtacağız. Bu dönemde, böyle bir ortamda fuarımız katılımcılarımız için hayırlı olsun. Fuarımız inşallah ekonomiye ivme kazandırır diye düşünüyorum. Önümüzdeki seneler inşallah daha fazla destekle daha çok büyüyeceğiz. Bu konuda firmalar ve kamu kuruluşları ile birlikte olmamız gerekiyor” ifadelerine yer verdi.

“En sağlam yatırım aracı gayrimenkul”

Elit Fuarcılık Genel Müdürü Alper Çiçekçi ise, “Katılımcı firma anlamında alanımız dolu durumda. Özellikle Kıbrıs ve Didim yoğun ilgi gösterdi. Yurt dışından 12 firmamız bulunurken, 13 ülkeden de ziyaretçimiz var. Çok güzel bir açılış gerçekleştirdik. 400 yabancı ziyaretçimiz ciddi alım yapmak isteyen kişiler. Umarız hem İzmir, hem de Türkiye ekonomisine faydalı olacak bir fuar gerçekleştiririz. Döviz geçici, en önemli yatırım gayrimenkul. Döviz bir anda düşebilir. Gayrimenkul ise yerinde duruyor. Döviz arttığında, enflasyon artığında da o da artıyor. Bu sebeple en sağlam yatırım aracı gayrimenkuldür” açıklamasında bulundu.

“Türkiye ve Balkanların en büyük fuarını yapacağız”

İzmir Emlakçılar Odası Başkanı Mesut Güleroğlu da şunları söyledi: “Fuarın yapılmasında, aslında çok öncesine giden bir tarih var. Bursa'ya iki yıl önce gitmiştim. Muhteşem bir fuar yapmışlar. Yapı ve emlak fuarını birleştirmişler. Oradan feyz alarak araştırdık, Türkiye'de sadece ihtisas fuarı olarak herhangi bir fuar yapılmamış. İlki başarmak için yola çıktık. Katılımcılara ayrıca teşekkür ediyorum. Eğer sizler fuara destek çıkmasaydınız bu fuar yapılamazdı. İzmir'de ilk defa emlak fuarı yapılıyor. Bu alan 12 bin metrekarelik bir alan. Bu alanın 5500 metrekaresine fuarı sığdırıyoruz. Şu an 5000 metrekarelik alanımız dolu. İlkleri yapmak her zaman zordur ama bizim için imkansız değil. İzmir dünyanın en güzel şehirlerinden biri. İzmir'in hak ettiğini vermek adına Kurdet kardeşimle el ele verip bir sene önce yola çıktık. Sitemler elbet olacak. Şehirin dinamiklerinin, sizin oturduğunuz koltukların yanında görmek istiyorum. Büyük firmaların sıkıntısı şudur; ‘önce fuarı yapın, ikinciye katılırız' diyorlar. Şehrin dinamikleri elimizden sıkı tutmuş olursa bir daha ki dönem 24 bin metrekarelik alanda Türkiye ve Balkanların en büyük fuarını Elit Fuarcılık ile yapacağız.”

“Ülkede kriz mriz yok”

Güleroğlu, gayrimenkule yatırımın doğru bir karar olduğunu da vurgulayarak, “Ülkede kriz mriz yok arkadaşlar. Krizi biz beynimizde oluşturuyoruz. Ben 91 yılında mesleğe başladığımda 94 krizini gördüm. Dolar 440 liraydı. Bizim bu ülkeye sahip çıkmamız gerekiyor. Milletçe gayrimenkule sahip çıkarsak İzmir çok daha ivme kazanacaktır” ifadelerini kullandı.

“Önünüzün açık olacağından kuşkum yok”

Törende konuşan İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Mutlu da şöyle konuştu: “Bu fuarımızın önümüzdeki yıllarda ulusal bir fuar olacağından kuşkum yok. Bu ülkede öğrenci olanların, memur olanların, emekli olanların ilk tercihleri İzmir. Hem bu tercihler nedeniyle, hem bu kentin en güzel kentlerden biri olması nedeniyle, hem de İzmir-İstanbul Otoyolunun yapılacak olması sebebiyle sektöre büyük katkı olacak. Sizin sektörünüzde yaptığınız çalışmalarla önünüzün açık olacağından kuşkum yok.”

Konuşmaların ardından protokol tarafından fuarın açılış kurdelesi kesildi.