İzmir Emniyeti zehir tacirlerine göz açtırmadı

‘Uyuşturucuya sıfır tolerans, her sokak başında biz olacağız’ sloganı ve ‘Sokakta uyuşturucu ile amansız bir savaş’ stratejisiyle uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlara devam eden İzmir İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ilk 6 ayda zehir tacirlerine ağır darbe vurdu.

1 Ocak 2018 – 30 Haziran 2018 tarihleri arasında 578 operasyon yapılırken, bin 264 şüpheli de gözaltına alındı. Şüphelilerden 447 kişi tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Operasyonlarda, 2 ton 66 kg. esrar, 32 bin 850 adet ecstasy adı verilen uyuşturucu hap, 37 kg bonzai, poşetler içinde kilolarca uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca baskın yapılan adres ve kişilerin üzerinde 129 bin700 TL, 32 adet ruhsatsız tüfek, 41 adet ruhsatsız tabanca, 21 adet tabaca şarjörü, 908 adet tabanca fişeği, 307 adet tüfek fişeği, 41 adet hassas terazi ve 14.090 paket kaçak tütün/sigara da emniyet güçleri tarafından ele geçirildi.

Hem havadan hem karadan operasyon

Yılın ilk yarısında uyuşturucu satıcılarına göz açtırılırmazken, operasyonlarda 43 bin 441 personel görev aldı. Ayrıca 16 Narkotik Dedektör Köpeği ve 20 helikopter de zehir tacirlerinin yakalanmasında rol oynadı. Emniyet güçleri 2018 ilk 6 ayında 46 bin 686 kişiyi sorgularken; 536 şahsın arandığı tespit edilerek haklarında yasal işlem yapıldığı, 940 şahıs hakkında ise adli ve idari işlemler yapılarak adli mercilere teslim edildiği bildirildi.