İzmir emniyetinden çocuklara dev proje

İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, "Çocukları korumak bizim görevlerimiz içerisindeki en öncelikli olanı. Sizden sadece çalışmanızı ve okumanızı istiyorum" dedi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında hazırlanan ’Baharı Dalları 2’ projesinin galası yapıldı. İzmir Polis Evi’nde yapılan galaya İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Uğur Alan, Çocuk Şube Müdürü Gülden Türkan, Asayiş Şube Müdürü Seda Okur, İzmir İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İlker Eraslan, Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, yakalaşık 200 öğrenci ve öğretmen katıldı.

Geçtiğimiz yıl ’Bahar Dalları 1’i düzenleyen Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, 2017 yılı içerisinde ’Baharı Dalları 2’ projesi ile İzmir merkez ve dış ilçelerdeki yaklaşık 4 bin öğrenciye ulaştı. Çocuk Şube Müdürü Gülden Türkan’ın önderliğinde Çocuk Şube Müdür Yardımcısı Mehmet Dinç, polis memurları Dilek Öktem, Ali Şahin ve Aygün Akkaya öğrencilerle birlikte yıl içerisinde birçok aktivite yaptı. Öğrencilere şehir dışı gezi olarak İstanbul ve Ankara’da, tarihi turistik yerler gezdirildi. İzmir içinde de ’Bayındır çiçek festivali’, Sasalı Doğal Yaşam Parkı olmak üzere bir çok gezi düzenlendi. Öğrenciler, polis ağabeyleri ve ablaları ile tiyatro ve sinemaya birlikte gitti. Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri yüzün üzerinde okullara giderek seminerler düzenleyip, öğrencileri suçlar ve suçlular hakkında bilgilendirdi.

"Çocukları korumak bizim en öncelikli görevimiz"

Gala yemeğinde konuşan İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın şehirlerin güvenli olmasına çok önem verdiklerini belirterek "Şehirlerimizin suç odaklarından arındırılmasına her türlü suç işleyen kötü insanların özellikle de gençlerimize, çocuklarımıza zarar vermemesi için inanın ki İzmir polisi ağabeyleriniz, ablalarınız büyük bir özveriyle çalışıyorlar. Günün tamamını, sizler daha mutlu daha güvenli olun diye mesailerini harcayarak geçiriyorlar. Bunlar tabi ki çocukları korumak bizim görevlerimiz içerisindeki en öncelikli olanı. Dünyanın her tarafında savaşlar devam ediyor. Özellikle bizim içimizde bulunduğumuz coğrafya da savaşlar var. Çocuklar bombaların altında kaldılar, çocuklar yoksulluk çekiyor. Hepiniz görüyorsunuz ki ülkemize başka ülkelerden güney ve doğusundaki ülkelerden gelen mültecilerin çocukları çok zor şartlarda yaşıyorlar ama büyük Türk milleti ve büyük Türkiye Cumhuriyeti Devleti ellerindeki tüm imkanlarını bu çocuklarında hayatın içinde olmalarını, sağlıklı olmalarını, eğitimin içinde olmalarını, eğitim alabilmelerini bütün Türk çocuklarının aldıkları bütün emekleri, onlara da vermeye çalışıyoruz. Bu da çok zor, inanın o çocukların neler yaşadığını hepiniz sokaklarda görüyorsunuz. Bu mülteci çocuklarda dahil olmak üzere biz elimizdeki bütün çocukların suçlulardan suçtan uzak kalmasını temenni ederiz. Uyuşturucu satıcıları özellikle çocuklarımızı zehirleyen bu zehir tacirlerine karşı çok büyük bir savaş içerisindeyiz. Gençler, sizden tek bir şey istiyorum. Çalışmanızı, okumanızı istiyorum" dedi.

Çocuk Şube Müdürü Gülden Türkan ise çocukların sadece akademik başarıya endeksli değil, sosyal sorumluluk sahibi, çevresiyle barışık ve çok yönlü düşünebilecek bireyler olarak yetişmesi açısından da bu projeleri son derece önemsediklerini, eğitime karşı İzmir emniyetinin iş birliği içerisinde ve çalışmaları destekleyen birçok projede imza attığını söyledi. İzmir İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İlker Eraslan ise İzmir Emniyet Müdürlüğü başta olmak üzere eğitime karşı iş birliği içerisinde ve çalışmaları destekleyen birçok projeye imza attıklarını söyledi.

Polis ağabey ve ablaları ile eğlendiler

Konuşmaların ardından fotoğraf yarışması dalında dereceye giren öğrencilere ve proje kapsamında kurulan voleybol takımına ödülleri verildi. İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, projede görev alan polis memurlarına plaket verdi. Öğrencilerin proje kapsamında kuruduğu müzik grubu, konuklara unutulmaz dakikalar yaşattı. Öğrenciler, polis ağabeyleri ve ablaları ile yemek yeyip eğlenceli bir akşam geçirdi.