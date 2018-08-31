İzmir Enternasyonal Fuarı 87’nci kez açılıyor

7-16 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek fuarda partner ülke Sırbistan, odak ülke Hindistan, ana tema ise ’teknoloji’ olacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından 7 - 16 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek Türkiye’nin ilk ve tek genel ticaret fuarı İzmir Enternasyonal Fuarı kapılarını 87’nci kez açacak. İzmir başta olmak üzere, yurt içi ve dışından misafirlerini bekleyen İzmir Enternasyonal Fuarı, on gün sürecek etkinliklerle ticaret, kültür, sanat ve eğlencenin merkezi olacak. Ana sponsoru Folkart, inovasyon ana sponsoru Vestel ve etkinlik sponsoru Migros olan İzmir Enternasyonal Fuarı, ana teması ’teknoloji’ ile son teknolojik gelişmeleri İzmir’de buluşturacak.

İzmir Enternasyonal Fuarı’nın açılışı öncesinde Kültürpark’ta İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak ile Vestel Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdürü Ergün Güler ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Aziz Kocaoğlu, fuar olarak sponsorluk desteklerine açık olduklarını belirterek, "Sponsorlara bütün firmalara da açığız. Zaten dünyada da bugün çeşitli etkinlikler bu tür organizasyon sponsorlarında ciddi katılımlarıyla yürüyor. İzmirli iş aleminden de bunu beklemekteyiz. Umuyorum gerçekleşir. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığıyla uzun yıllardır bu fuarı gerçekleştiriyoruz. Uluslararası boyutlarında davetleri Ticaret Bakanlığımız yapıyor" dedi.

“Cephede birbiriyle savaşan ülkeler burada buluşuyor”

İzmir Enternasyonel Fuarı’nın çok fonksiyonlu bir fuar olduğunu ifade eden Kocaoğlu, “Biz kültüre, sanata ağırlık vererek ticaretin yanında eğlenceyle bir dönem anılan fuarı, bugünün koşullarında yine eğlenceye kültüre taşıyarak sürdürüyoruz. Fuar 2022 yılında yüz yılını tamamlayacak ve İzmir’e ciddi katkıda bulunuyor. Cephede birbiriyle savaşan ülkelerin İzmir fuarında buluşuyor. Soğuk savaşı sürdürürken İzmir fuarında buluşmaları fuarın ayrıca tarihi ve misyon zenginliğini göstermektedir. Ülkenin dünyanın geldiği bu durumda fuarın, İzmir insanının dünya barışına, kardeşliğine mutlaka katkı yapacağına inanıyorum. Hem ülkemizin hem bölgemizin hem de dünyanın barışa ve kardeşliğe ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Bu kriz ortamını aşabilmek içinde fuarın ilaç olacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Fuarda bu sene onur konuğu il olmadığını dile getiren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaaoğlu, çoğu ilin zaten fuara fiilen katıldıklarını söyledi.

Vestel Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdürü Ergün Güler de fuara iştirak etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “Dünyada 30’u aşkın fuara katılıyoruz. Vestel olarak hem ülkemizi hem de şirketimizi temsil ediyoruz. İzmir fuarı, Cumhuriyet’in ilk fuarı olmasından dolayı bizim için çok önemli. Bundan sonra her zaman İzmir ile beraber fuarın katılımcılarından olacağız" dedi.

Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak ise İzmir fuarına 3’üncü kez sponsor olduklarını belirterek şunları söyledi:

“Hepimiz İzmir’in gelecekte yücelmesini istiyoruz. Bu nedenle de İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği tramvay projesi, körfez kıyılarının planlanması gibi projeleri bu şehri sevenleri mutlu ediyor. Folkart olarak biz de İzmir’in bugününü ve geleceğini planlıyoruz. Şehre katkı verecek olan her projeyi de destekliyoruz. İzmir hem bugünün hem de gelecekte Türkiye’nin tartışmasız en önemli şehirlerden birisi. Bizde bunun farkındalığını yaşıyoruz. İzmir’in geleceğinin Türkiye’nin geleceğine damga vurmaması için hiçbir neden yok. Farklılıklarını zenginlik olarak ortaya çıkaran İzmir, dünyada parmakla gösterilecek şehirlerin başında yer alıyor. İzmir Türkiye’de fuarcılığın doğduğu şehir ve fuarın ana sponsoru olmaktan gurur duyuyoruz. Folkart olarak 400 kişiyle fuarda olacağız.”

Partner ülke Sırbistan

Bu yıl partner ülke olarak İzmir Enternasyonal Fuarı’nın konuğu olan Sırbistan, 4 No’lu Hol’de teknoparkları, telekomünikasyon teknolojileri, gıda ürünleri ile teknolojileri, yapı ve yapı sektörü teknolojileri gibi ürün gruplarıyla 20’ye yakın firmayla yer alacak.

Odak ülke Hindistan

İzmir Enternasyonal Fuarı’na ilk kez 1943 yılında katılan Hindistan, 2014 yılından sonra bu yıl ikinci olarak odak ülke olarak İEF’ye katılacak. Çoğunluğu teknoloji ağırlıklı 50’nin üzerinde firmasıyla fuarda bulunacak Hindistan, Hol 1-A’da yerini alacak. Tekstil, el sanatları, medikal, yapı ve inşaat, dijital yer karoları, seramik, elektrik, elektronik, güneş enerjisi, endüstriyel aydınlatma, ev dekorasyonu, sondaj, gıda, radar, su teknolojileri gibi çeşitli teknolojilerin yer alacağı holde küçük bir Hindistan oluşturulacak.

Fuara bu yıl ilk kez Doğu Afrika’dan Burundi katılacak. Venezuela, Çin Halk Cumhuriyeti, Bulgaristan, Bosna - Hersek, Kamerun, Sudan, Gana, Irak, Gambia, Kenya 4 No’lu holde teknolojik ürünleriyle yer alacak.

Ana tema teknoloji

İnovasyon çatı teması altında, bu yılın ana teması teknolojik ürünlerin hayatımızda ve global ticarette giderek artan etkisi nedeniyle “Teknoloji” olarak belirlendi. Kültürpark 2 No’lu Hol’de hem ana tema kapsamında stantlar hem de firmalar yer alacak. Trabzon Teknokent, Kahramanmaraş Teknokent, Teknopark İzmir, Yaşar Üniversitesi Minevra Kuluçka Merkezi, Bilimpark ile bir ürünün düşünme aşamasından oluşturulma aşamasına kadar olan sürecin sunulduğu Maker Fair bölümünde yüzün üzerinde firma olacak. Ortaya çıkacak fikirlere yatırım yapmak isteyenler bu alanı ziyaret edebilecek. İnovasyon Ana Sponsoru Vestel de 2 No’lu holde ziyaretçilerle buluşacak. Vestel, en yeni ürünlerini 87. İEF’de sergileyecek. Ayrıca bu holde kolejler, hastaneler, medikal firmaları, jeotermaller, inşaat firmaları bulunacak.

Hol 1-B’de İzmir dışından gelecek belediyeler tanıtılacak. 2021’de Botanik EXPO’sunu gerçekleştirecek olan, UNESCO’nun 26. Gastronomi Şehri Hatay doğal güzelliklerini, örf ve adetlerini, damaklara hitap eden lezzetlerini ziyaretçilerle buluşturacak. 3 No’lu holde Batman Belediyesi ile İzmir’in ilçe belediyeleri Konak, Buca, Bornova, Bergama, Gaziemir, Seferihisar, Bayındır, Çiğli, Karabağlar, Dikili, Karşıyaka, Çeşme, Urla, Kemalpaşa ve Karaburun Belediyesi yer alacak.

Uluslararası İş Günleri

87. İEF kapsamında Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenecek olan İş Günleri Toplantıları 5-7 Eylül tarihlerinde Swissotel Büyük Efes’te gerçekleştirilecek. Delegasyonlar arasında ve bakanlar seviyesinde iş görüşmeleri yapılacak. Bu yıl 25 ülke İzmir İş Günleri Toplantıları’na katılacak. Ülke ve proje sunumları yapılarak, yerli ve yabancı fuar katılımcılarının, üst düzey yabancı delegasyon ve ulusal ticari temsilcilikleri ile buluşması sağlanacak.

Eğlence dolu 10 gün

87. İzmir Enternasyonal Fuarı, on gün boyunca düzenlenecek etkinliklerle eğlencenin, kültür ve sanatın merkezi olacak. İZFAŞ, ana sponsor Folkart, inovasyon ana sponsoru Vestel ve etkinlik sponsoru Migros’un katkılarıyla konserler, gösteriler, tiyatro oyunları ve dans gösterileriyle fuarı ziyaret eden 7’den 70’e ziyaretçiler unutamayacakları anılar biriktirecek. Fuar Çim Konserleri, açılış günü olan 7 Eylül Cuma günü saat 21.30’da Nazan Öncel ile başlayacak. Sertap Erener, Hakan Aysev, Kenan Doğulu, Hey Douglas, Ceza, Aleyna Tilki, Berkay, Gülşen, Fettah Can ve İrem Derici Çim Konserleri’nde sahne alacak.

Bu yıl geçtiğimiz yıllardan farklı olarak Rock Sahnesi kurulacak. Rock müzik konserleri 3 No’lu Hol otoparkında gerçekleşecek. Saat 20.45’te başlayacak konserler 8 Eylül’de Gripin ile başlayacak. Rock Sahnesi’nde Adamlar, Feridun Düzağaç, Son Feci Bisiklet, Vera, Necati ve Saykolar, Moğollar, Kolpa ve Redd, rock müzik tutkunları ile bulaşacak. Çim ve Rock Sahnesi konserleri ücretsiz izlenebilecek.

Caz, tiyatro ve müzikli gösteri

Mogambo Caz Geceleri bu yıl da caz müzik sevenlere keyifli geceler yaşatacak. Her gün saat 21.00-23.00 arasında Grup Gündoğarken’in sahne alacağı Mogambo’da saat 23.00’ten itibaren ise her gün bir başka sanatçı konser verecek. İlk konseri 8 Eylül’de Zuhal Olcay’ın vereceği Caz Geceleri’nde Alpay, Hüsnü Arkan, Şenay Lambaoğlu, Fatih Erkoç, Kürşat Başar ve Nükhet Yalçın, Melis Sökmen, Ayşe Gencer ve İmer Demirer, Bülent Ortaçgil sahne alacak. İsmet İnönü Sanat Merkezi’nde ise ünlü oyuncuların yer aldığı tiyatro oyunları sahnelenecek. Atatürk Açıkhava Tiyatrosu’nda ise müzikli gösteriler ve dans toplulukları sahne alacak. İEF kapsamında yapılacak Edebiyat Sohbetlerinde Kerimcan Kamal, Azra Kohen, Saygı Öztürk, Mine Söğüt, Buket Uzuner okurlarıyla buluşacak. 18. Sinema Burada Festivali’nde dördünün galalı gösteriminin yapılacağı dokuz film izlenebilecek.

Sokak gösterileri eğlendirecek

Bu yıl Kültürpark’ta ziyaretçileri mekanik robot dev çekirge “The Giant Grasshopper” karşılayacak. Uzunluğu 13,5 metre, ağırlığı 14 ton olan dev çekirge fuar boyunca her gün Lozan Kapısı’ndan başlayarak Kaskatlı Havuz’a, oradan da Basmane 9 Eylül Kapısı’na kadar yapacağı yürüyüşte eğlence dolu görsel bir şov sunacak. İEF’de ayrıca her gün dünyanın çeşitli yerlerinden gruplar sokak gösterileri yapacaklar. Denge oyunlarından jimnastik gösterilerine, usta sihirbazlardan akrobasi hareketlerine, hula hoop etkinliklerinden jonglörlere, pizza şovlarından komedi performanslarına kadar birçok sokak gösterisi 87. İzmir Enternasyonal Fuarı’nda olacak. Palyaço Etkinlik Alanı da çocuklara hitap edecek. Sokak gösterilerinin benzerleri çocuklar için özel olarak gerçekleştirilecek.

Fuar giriş ücretleri

İzmir Enternasyonal Fuarı’nın giriş saatleri 16.00 - 23.00 olarak belirlenirken, fuar giriş ücretleri, İzmirim Kart ile tam 4 TL, öğrenci ise 3 TL olurken; engelli ve refakatçi, gazi ve gazi yakını, şehit ailesi elektronik kart sahipleri ücretsiz olarak Kültürpark’a girebilecek. Kartla girişlerin yanı sıra bu yıl da Biletix ile girişler olacak.