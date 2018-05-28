İzmir esnafı iftarda buluştu

16. Bölge (İzmir) Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birliği, İzmir ve ilçelerinde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarlar için iftar yemeği organize etti.

İftar yemeği, İzmir merkez ilçelerde, faaliyet gösteren, esnaf ve sanatkarlar için Kaya Prestige Otel’de yapıldı. Yemeğe, birliğe bağlı kooperatif başkanları, yönetim ve denetim kurulu üyeleri, personelleri ve Ticaret İl Müdürü Şahin Ersü ile Türkiye Halk Bankası 1. ve 2. bölge koordinatörlükleri başta olmak üzere, çok sayıda banka müdürü ile esnaf ve sanatkarların katıldı.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) Genel Başkan Vekili ve 16. Bölge (İzmir) Birliği Başkanı Salahaddin Hünü yaptığı konuşmada, yoğun bir kalabalığı ve dostları bir arada görmekten dolayı çok mutlu olduğu dile getirdi. Hünü, iftar yemeğinin bir kaynaşma yemeği olduğunu belirtti. Birlik beraberliği muhafaza etmenin önemini vurgulayan Başkan Hünü, daha nice Ramazanlarda bu birlik ve beraberliğin artarak devam etmesini diledi. Ramazan ayının bir özelliğinin de, paylaşımcılığı ve birlikteliği kuvvetlendirmesi olduğunu ifade eden Hünü, "Bunu hayatımızın her alanına yayılmasını, bu mübarek ayın hanelerimize bereket, gönül dünyamıza huzur toplumumuza birlik ve dirlik getirmesini, bir paylaşma mevsimi olarak tüm güzelliklerin yüreği yaralı insanlarla paylaşıldığı bir ay olmasını diliyorum. Ramazan ayınızı tebrik ediyor, ülkemiz ve bütün insanlık için hayırlar getirmesini yüce Allah’tan niyaz ediyorum" diye konuştu.

Yapılan duanın ardından iftar programı sona ererken, diğer iftar programlarının da, Bergama, Ödemiş ve Urla’da yapılacağı belirtildi.