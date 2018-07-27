İzmir EÜ öğrenci memnuniyetinde 21. sırada yer aldı

Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı’nın Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması sonuçları yayımlandı. 26 binin üzerinde öğrenciden görüş alınarak yapılan ankette “Öğrenim Deneyiminin Tatminkârlığı”, “Yerleşke ve Yaşamının Doyuruculuğu”, “Akademik Destek ve İlgi”, “Kurumun Yönetim ve İşleyişinden Memnuniyet”, “Öğrenme İmkân ve Kaynaklarının Zenginliği” ve “Kişisel Gelişim ve Kariyer Desteği” başlıklı 6 temel memnuniyet alanı soruldu. İEÜ, bu alanlarda öğrencilerden A ve A+ notlarını alarak memnuniyet derecesinde üst sıralarda yer aldı. İEÜ Türkiye’deki 172 üniversite içerisinde öğrencilerin memnuniyetinde 21’inci, 63 vakıf üniversitesi arasında da 12’nci sırada yer aldı.

İEÜ Rektörü Prof. Dr. Can Muğan, öğrencilerle en iyi eğitim yöntemlerini paylaşmak için çalıştıklarını belirterek, “Öğrencilerimizin öğrenmesini kolaylaştıracak bir eğitim veriyoruz. Öğrencilerimizin memnuniyeti onların bilim ve iş dünyasına daha iyi hazırlanmasına olanak sağlıyor. Öğrencilerimizin memnuniyetiyle akademik eğitimimiz daha iyi bir süreç alıyor ve başarılarımız artıyor. Bu süreçte ders kayıt ve ders programı süreç iyileştirilmesi yaptık. Kampusumuzun tamamını akıllı sistemlerle donattık. 245 akıllı sınıfımız var. Sürekli olarak en iyi eğitim yöntemlerini paylaşmak için öğretim üyelerimizle seminerler gerçekleştiriyoruz. Değişen koşullarda önde olmak için eğitim programlarımızı yeniliyoruz” dedi.

İEÜ’de ‘eğitimde mükemmellik’ stratejik hedefi çerçevesinde Akıllı Kampüs adı verilen teknoloji destekli öğretim yaklaşımı uyguladıklarını vurgulayan Prof. Dr. Muğan, şunları söyledi: "Akıllı Kampüs kapsamında Blackboard Learn - Öğrenme Yönetim Sistemi, Panopto Video - Ders Kayıt Yazılımı, Akıllı Projektör ve Akıllı Yoklama Sistemi kullanıyoruz. Blackboard Learn, öğretim elemanlarının gerek ders-içi gerekse ders-dışı etkinlikleri tasarlamasını ve uygulamasını sağlayan ve böylece eğitim-öğretim faaliyetlerinin geliştirilmesine katkıda bulunan, internet tabanlı bir öğrenme yönetim sistemidir. Blackboard Learn ile öğretim elemanları; öğrenciler ile çevrimiçi iletişim kurabilmekte, ders materyallerini öğrencilerle paylaşabilmekte, sınav ve ödevler tasarlıyor. Blackboard Learn ile öğrencilerimiz; kayıtlı oldukları derslerin materyallerine, internet erişimi olan her ortamdan diledikleri saatte erişebilmekte, forum, blog, tartışma panosu gibi etkileşimli ortamlarda öğretim elemanları ve diğer öğrencilerle ile iletişim kuruyor. Bu bakımdan Blackboard, yüzyüze ders ortamlarını destekleyici ve/veya uzaktan öğretim programlarında içerik sağlayıcı olarak etkin bir biçimde kullanılıyor"