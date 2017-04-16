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16 Nisan 2017 22:18

İzmir ‘evet’ kutlaması

İZMİR (İHA) – İzmirliler, referandum sandığından ‘evet’ oyunun çıkmasıyla sokaklara dökülerek kutlama yaptı.

İzmir ‘evet’ kutlaması

16 Nisan 2017 22:18


Halk oylaması sonucu sandıktan ‘evet’ çıkması ile İzmir’de de halk sokağa döküldü. Ellerinde Türk bayrağı ve evet flamaları ile İzmir turu yapan vatandaşlar, AK Parti İl Başkanlığına yürüdü. “Recep Tayyip Erdoğan” sloganlarıyla yürüyen İzmirlilere arabalar da korna çalarak eşlik etti.


Büyük coşku içinde kutlama yapan vatandaşlar, “Çok mutluyuz vatana millete hayırlı olsun. Avrupa, tüm dünya rağmen Türkiye çok başarılı demokratik bir seçim geçirdik. Bundan sonra tam bağımsız güçlü Türkiye emin adımlarla geliyor. Yine star olan biziz. Yine her şey bizim istediğimiz gibi. Bu bizim en mutlu günümüz bayramımız” dedi.



İşadamlarından Kordon’da mehteranlı kutlama


Öte yandan Kordon’da da bir grup iş adamı mehteranlı kutlama yaptı. Turgutlu Subaşı Mehteran Takımının marşlarıyla Kordon’u inlete vatandaşlar da hep birlikte evet sonucunu kutladı. Çevredeki vatandaşlar da ellerinde cep telefonları o anları kayda aldı. Türkiye’nin daha aydınlık geleceğe yürüyeceğini belirten Avukat Ercan Dönmez, “Referandum sürecinde öncelikle olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin Başkanı ve aynı zamanda ezilen dünya halklarının lideridir. Kendisi sadece Türkiye’deki muhalif güçlere değil tüm dünyadaki muhalif güçlere karşı bir kampanya yürütmüştür. Bu kampanya sonucunda az bir farkla da olsa galip gelmenin sevinicini yaşıyoruz. 200 yıldan beri süregelen Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti üzerindeki vesayet sona ermiştir. Bundan sonra sürekli ilerleyen, ekonomik olarak güçlenen ve dünyada ses getiren bir ülke olacağız. Reisimiz dediği gibi dünyanın 5’ten büyük olduğunu tüm dünya devletlerine göstereceğiz” diye konuştu.




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