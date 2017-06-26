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26 Haziran 2017 13:03

İzmir-Foça gemi seferleri başladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi İzdeniz firmasının gerçekleştirdiği İzmir-Foça gemi seferlerinin ilki bugün yapıldı.

İzmir-Foça gemi seferleri başladı

26 Haziran 2017 13:03

2017 sezonunun ilk seferinde, ‘Cengiz Kocatoros’ gemisi Konak ve Karşıyaka iskelesinden aldığı 150 yolcusunu sabah saatlerinde Foça Limanı’na ulaştırdı.



İzmir-Foça deniz seferlerinin 3. sezonu başlangıcı dolayısıyla mutlu olduklarını belirten Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, ‘‘Deniz seferleri, Foça’nın ekonomisine ve tanınırlığına pozitif katkılar sağlıyor. ‘Denizci kenti Foça’ olarak, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Aziz Kocaoğlu’na çok teşekkür ediyor, şükranlarımızı sunuyoruz. Tüm halkımızı Foçamıza davet ediyoruz. Keyifli bir deniz yolculuğunun ardından, ilçemizin benzersiz güzelliklerini yaşama şansı bulacaklar. İzdeniz çalışanlarımıza da emekleri için teşekkür ediyor, kolaylıklar diliyorum" dedi.



Bayram tatiline özel


Hafta sonu tatilini Foça’da geçirmek isteyen İzmirliler için cumartesi ve pazar günleri Konak’tan saat 08.20’de ve Karşıyaka’dan saat 08.40’da deniz seferleri düzenlenecek. Foça’dan kalkışlar ise sadece saat 18.30’da gerçekleştirilecek. Yalnızca bayram sebebiyle seferler, 26 Haziran ve 27 Haziran günü hafta içi uygulanacak. Foça seferlerinin ücretleri, tam 12 TL, öğrenci 8 TL, öğretmen 10 TL olarak belirlendi.




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